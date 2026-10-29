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Putin: Zadržati mehanizme SB UN tokom njegovog reformisanja

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29.10.2026 11:23

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Путин: Задржати механизме СБ УН током његовог реформисања
Foto: Tanjug / AP / Pavel Bednyakov

Ruski predsjednik Vladimir Putin naglasio je važnost zadržavanja mehanizama Savjeta bezbjednosti UN tokom sprovođenja reforme tog tijela.

On je na plenarnoj sjednici Samita Rusije i Afrike u Moskvi napomenuo da ne postoji alternativa Savjetu bezbjednosti UN.

Putin je izjavio da nije pošteno to što među stalnim članicama Savjeta nije nijedna afrička zemlja.

"Svijet se mijenja, kao i Afrika. Uloga i značaj Afrike rastu i takav trend će se nastaviti", rekao je Putin.

Predsjednik Demokatske Republike Kongo Feliks Čisekedi je tokom sjednice istakao da bi reforma Savjeta bezbjednosti UN bila istorijska prekretnica za afrički kontinent, prenosi Srna.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

Savjet bezbjednosti UN

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