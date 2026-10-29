Trodnevna žalost u Španiji zbog željezničke nesreće

U Španiji je danas počela trodnevna žalost zbog željezničke nesreće u Urdi, u kojoj je poginulo najmanje 68 ljudi, dok je najmanje 180 povrijeđeno.

Gradske skupštine širom zemlje odale su počast žrtvama minutom ćutanja u 20 časova, dok se potraga i spasavanje na mjestu nesreće nastavljaju, prenio je RTVE.

Počast je odata u Madridu, Kataloniji, Andaluziji, Kastilji i Leonu, Asturiji, na Kanarskim ostrvima, u Kantabriji, Aragonu i drugim dijelovima zemlje, na inicijativu Španske federacije opština i pokrajina.

Vlasti ne isključuju mogućnost da broj žrtava poraste tokom premještanja uništenih vagona. Gradonačelnik Urde Manuel Galan izrazio je saučešće porodicama poginulih i poželio brz oporavak povrijeđenima, ističući značaj saradnje svih nadležnih službi.

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Istovremeno, oko 1.500 ljudi okupilo se ispred Ministarstva saobraćaja zahtijevajući odgovornost za nesreću. Demonstranti su vrijeđali ministra saobraćaja Oskara Puentea i premijera Pedra Sančeza, a skup je protekao bez incidenata uz pojačano obezbjeđenje.

U više gradova građani i zvaničnici prisjetili su se i ranijih željezničkih tragedija u Španiji, uključujući nesreću u Adamuzu, u kojoj je prije deset mjeseci poginulo 46 ljudi.

Gradske skupštine širom zemlje odale su počast žrtvama minutom ćutanja u 20 časova, dok se potraga i spasavanje na mjestu nesreće nastavljaju, prenio je RTVE. Počast je odata u Madridu, Kataloniji, Andaluziji, Kastilji i Leonu, Asturiji, na Kanarskim ostrvima, u Kantabriji, Aragonu i drugim dijelovima zemlje, na inicijativu Španske federacije opština i pokrajina.

Vlasti ne isključuju mogućnost da broj žrtava poraste tokom premještanja uništenih vagona. Gradonačelnik Urde Manuel Galan izrazio je saučešće porodicama poginulih i poželio brz oporavak povrijeđenima, ističući značaj saradnje svih nadležnih službi.

Istovremeno, oko 1.500 ljudi okupilo se ispred Ministarstva saobraćaja zahtijevajući odgovornost za nesreću. Demonstranti su vrijeđali ministra saobraćaja Oskara Puentea i premijera Pedra Sančeza, a skup je protekao bez incidenata uz pojačano obezbjeđenje.

U više gradova građani i zvaničnici prisjetili su se i ranijih željezničkih tragedija u Španiji, uključujući nesreću u Adamuzu, u kojoj je prije deset mjeseci poginulo 46 ljudi.