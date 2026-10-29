"Niskom proizvodnjom struje, HE na Drini čuva budžete građana Srpske"

Zaposleni u preduzeću HE na Drini Višegrad daće sve od sebe da očuvaju stopostotnu pogonsku spremnost i nastave sa proizvodnjom električne energije po najnižim cijenama, čime direktno čuvaju kućne budžete građana Republike Srpske, poručio je za ATV direktor ovog preduzeća Nedeljko Perišić.

On je istakao da, i pored toga što se često smatra da proizvođači ne utiču na konačnu cijenu, HE na Drini svojim radom i te kako daje ključan doprinos.

"O cijeni električne energije ne mogu se složiti sa tim da mi ne odlučujemo. Mi itekako doprinosimo i ostaćemo pri tome da i dalje proizvodimo električnu energiju za najmanje konvertibilnih maraka. Na indirektan način utičemo na budžete svake kuće niskom cijenom proizvodnje ovdje u Višegradu siguran sam da ćemo nastaviti trend da električna energija u Republici Srpskoj bude najniža u cijelom regionu", rekao je Perišić.

Društvo Perišić za ATV: Planiramo četvrtu turbinu i ulažemo u Bistricu

Govoreći o izazovima koje donose vremenske prilike, Perišić je naglasio da je operativna spremnost elektrane faktor koji je u potpunosti pod kontrolom stručnih službi.

"Poruka građanima je da se mogu na nas osloniti i računati na nas, jer ćemo sigurno dati sve od sebe da prije svega proizvodimo električnu energiju. Ne možemo uticati na količinu padavina i vode u akumulaciji, ali ono na šta možemo uticati jeste pogonska spremnost", poručio je direktor preduzeća.

Podrška lokalnoj zajednici i praznicima u Višegradu

Perišić se osvrnuo i na društveno odgovornu ulogu preduzeća u Višegradu, ističući da će HE na Drini nastaviti da podržava lokalnu zajednicu, posebno tokom važnih datuma.

"Siguran sam da ćemo i u budućnosti na jedan skroman način obilježiti i zahvaliti se građanima Višegrada. Najljepši dan za to su slava preduzeća i Dan grada, kada ovo preduzeće daje svoj doprinos da u Višegradu bude što ljepše tokom prazničnih dana", zaključio je Perišić za ATV.