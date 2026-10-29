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Perišić za ATV: Podržavamo princip Vlade Srpske, struja treba biti jeftinija

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29.10.2026 12:16

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Директор ХЕ на Дрини Недељко Перишић
Foto: ATV

Pogonska spremnost Hidroelektrane Višegrad nalazi se na stopostotnom nivou, a svi kapaciteti preduzeća u potpunosti su na raspolaganju dispečerskom centru Elektroprivrede Republike Srpske, istakao je za ATV direktor ovog preduzeća Nedeljko Perišić.

On je poručio da preduzeće ispunjava sve svoje operativno-tehničke zadatke na najbolji mogući način.

“Naša pogonska spremnost je na stopostotnom nivou. Mi apsolutno radimo sve da proizvedemo što više i da budemo na raspolaganju u onom trenutku kad dispečerski centar Elektroprivrede Republike Srpske uputi poziv da idemo na mrežu. Dakle, apsolutno sve što je do ovog preduzeća, do našeg pogonskog sistema i naše pogonske spremnosti, mi ispunjavamo na najbolji mogući način”, rekao je Perišić.

Govoreći o bilansnom i finansijskom aspektu poslovanja, Perišić je naglasio da preduzeće u potpunosti podržava socijalno odgovornu politiku Vlade Republike Srpske.

“Apsolutno podržavamo princip Vlade Republike Srpske da električna energija u Srpskoj treba biti najjeftinija u regionu. Tome najviše doprinosi upravo Hidroelektrana Višegrad, ali smo se jednostavno malo i umorili od činjenice da u tom finansijskom odnosno bilansnom dijelu bivamo tretirani kao gubitnici“, zaključio je Perišić za ATV.


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HE na Drini

HE Višegrad

Vlada Republike Srpske

Nedeljko Perišić

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