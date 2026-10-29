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Vučić najavio promjene u SNS-u: Shvatili smo svoje greške

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29.10.2026 13:13

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Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија"
Foto: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas, 29. oktobra, da će u naredna tri dana biti održana sjednica Izvršnog odbora, Predsjedništva, Glavnog odbora i Poslaničkog kluba Srpske napredne stranke (SNS), a da će u narednih mjesec dana biti održana i Skupština stranke, kada će se izabrati novo rukovodstvo.

"Smatramo da je potrebno mnogo toga da osvježimo i biće ideja da u Glavni odbor uđe dvije trećine novih ljudi, da u Predsjedništvo uđe više od pola novih ljudi, da pokušamo da sagledamo kako da sebe mijenjamo, kako da budemo pripremljeni za teško vrijeme koje dolazi, da imamo borce, da imamo ljude koji neće da odstupe od ideje pod prvim talasom i pod prvim vjetrom koji je udario, ali i ljude koji znaju i koji će u budućnosti da pokazuju brigu prema ljudima. To su naše unutrašnje reforme, mi od njih ne bježimo, mi smo shvatili i svoje greške", rekao je Vučić na konferenciji za medije u sjedištu SNS-a u Beogradu, prenosi "Tanjug".

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Prema njegovim riječima, jedna je stvar to što je novac dolazio sa strane za rušenje vlasti u Srbiji, ali da nema nikakve sumnje da je bilo grešaka i u redovima SNS.

"To su stvari koje mi moramo prvo da priznamo narodu i zatim na najkonkretniji mogući način da ispravimo. U tome nam pomaže neveliki broj preletača, onih koji po svaku cijenu žele da brinu samo o sebi, a nikada nikakvu ideju nisu imali. Da budem sasvim otvoren, kad izgubiš lažnog prijatelja ili lažnog saborca, tad nisi izgubio, tad si mnogo dobio. Tako da sam ja srećan zbog toga. Daleko im lijepa kuća", rekao je Vučić.

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Tagovi :

Aleksandar Vučić

Srpska napredna stranka

SNS

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