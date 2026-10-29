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Samo u BiH: Svečano otvorili auto-put, ali građani ne mogu preko njega

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29.10.2026 14:04

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Зеница Сјевер - Голубиња
Foto: Screenshot / YouTube

Dionicom auto-puta Zenica sjever – Golubinja (Koridor 5C), koja je juče svečano otvorena, vozila do daljnjeg neće moći saobraćati.

Portalu "Fokus" obratilo se više građana s pitanjem: Kako je moguće da nakon godina čekanja otvaraju dionicu koju istovremeno ne puštaju u saobraćaj?

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Za sada preciznog odgovora nema ni iz JP Autoceste FBiH. Naime, za spomenutu dionicu izdata je upotrebna dozvola, ali ona još nije postala pravosnažna. Čekaju na završetak administrativnih postupaka.

Sam direktor JP Autoceste FBiH Denis Lasić kazao je da upotrebna dozvola mora postati pravosnažna.

"Puštanje u saobraćaj će biti u narednim danima. Ne želimo kršiti zakon", istakao je Lasić.

Dionica Zenica sjever – Golubinja, ukupne dužine oko 20 kilometara, obuhvata četiri poddionice: Poprikuše – Nemila, Nemila – Vranduk, Vranduk – Ponirak i Ponirak – Vraca.

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Iz Autocesta FBIH su u proteklim mjesecima i godinama u više navrata najavljivali otvaranje navedenih poddionica prekoračivši vlastite rokovi. Posljednji su sebi postavili do izbora, ali nisu ga ispunili.

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Tagovi :

Autoput

Autoceste FBiH

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