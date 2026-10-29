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U ponedjeljak pregovori o najnižoj plati u Srpskoj

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29.10.2026 13:37

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Pregovori o najnižoj plati za narednu godinu počinju u ponedeljak, kada je zakazana sjednica Ekonomsko socijalnog savjeta Republike Srpske, izjavio je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.

Istakao je da svaki drugi radnik u Srpskoj prima platu do 1.450 maraka, što je za oko 250 maraka manje u odnosu na prosječnu. Ovo je rezultat istraživanja koje je Savez sindikata proveo u septembru i koje je pokazalo da je platom nezadovoljno više od 80 odsto radnika.

Prosječna plata, kažu, rastu gotovo isključivo na osnovu dogovora Vlade i Saveza sindikata.

"Do povećanja plata došlo je u februaru, kada je Sindikat sa Vladom dogovorio novu najnižu platu, tada je porasla za 56 KM. Rasla je 1. aprila, kada su plate budžetskih i fondovskih korisnika povećane za pet odsto i uveden onaj zdravstveni dodatak za medicinske radnike. Tada je povećana za 40 KM. Povećana je i u septembru za 32 KM isto zato što je došlo do povećanja plata budžetskim korisnicima. Mimo toga, samo za 11 KM je rasla, to je ono kada poslodavac odluči da poveća plate", kaže predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.

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Plata

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