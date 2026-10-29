Mađarska obustavila podršku poljoprivrednicima u Srpskoj

Vlada Mađarske obustavila je program podrške poljoprivrednicima u Republici Srpskoj koji se odnosio na dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku mehanizacije.

Iz fondacije "Progresus" preko koje je ovaj program realizovan su kazali da je Vlada Mađarske stavila van snage odluku o dodjeli bespovratnih sredstava.

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Tako je javni poziv koji je ove godine bio otvoren od 13. marta, a koji je privukao veliko interesovanje poljoprivrednika, propao.

"Fondacija Progresus na osnovu zvaničnog dopisa davaoca granta, Vlade Mađarske, obustavlja realizaciju programa BTP-26. Svi koji su konkurisali biće obaviješteni o prekidu javnog poziva", naveli su oni, prenosi "Kapital".

Farmeri sa žaljenjem prihvatili odluku

Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković kaže da su farmeri sa žaljenjem prihvatili ovu informaciju.

"Podrška je bila značajna i ozbiljna, a poljoprivrednici su je iskoristili u maksimalnom kapacitetu u prva dva poziva. Očekivali smo da će biti i treći, ali do njega ipak nije došlo. Idemo dalje", rekao je Marinković.

Inače, treći po redu javni poziv bio je namijenjen poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima iz Republike Srpske i Brčko distrikta za nabavku nove mehanizacije, opreme i alata iz Mađarske.

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Kroz program su se mogla dobiti bespovratna sredstva u iznosu do 70 odsto ukupnih troškova, uz obavezno učešće od 30 odsto korisnika.

Minimalni iznos odobrene podrške po korisniku bio je 2.500 evra, dok je maksimalni iznos ograničen na 25.000 evra.

Pravo prijave su imala registrovana fizička lica, preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća, te zadruge i udruženja, uz uslov da posjeduju zemljište na navedenim teritorijama.

Korisnici su bili u obavezi da nabavljenu mehanizaciju i opremu zadrže u vlasništvu, ne daju u najam i aktivno koriste u svojoj proizvodnji tokom perioda održavanja od tri godine.