Šta je isplativije - stan ili kuća? Za cijenu od 40 kvadrata možete dobiti kuću

Cijene nekretnina posljednjih godina snažno su porasle, a u pojedinim dijelovima većih gradova kvadrat se nudi i po cijenama koje su donedavno bile nezamislive.

Za prosječan stan od oko 60 kvadrata u većim gradovima danas je, prema procjenama s tržišta, potrebno izdvojiti između 230.000 i 240.000 KM. Uz prosječnu platu od oko 1.700 KM, riječ je o iznosu koji odgovara približno 140 mjesečnih plata. Drugim riječima, neko bi morao gotovo 12 godina odvajati kompletnu platu, bez ijedne marke potrošene na hranu, račune, automobil ili druge životne potrebe, da bi prikupio takav iznos.

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Da rast cijena nije samo utisak kupaca potvrđuju i službeni podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Prosječna cijena prodatih novih stanova u prvom tromjesečju 2026. bila je oko 20 odsto viša nego u istom periodu prethodne godine. Istovremeno su povećani i broj prodatih stanova te ukupna korisna površina prodatih novih nekretnina.

U najtraženijim dijelovima Sarajeva, Banjaluke i drugih većih gradova cijene luksuzne novogradnje mogu dosegnuti više hiljada maraka po kvadratnom metru, dok pojedine ponude dosežu i oko 12.000 KM po kvadratu. Potražnja, međutim, ne jenjava - nekretnine kupuju građani koji mogu da osiguraju kredit, investitori koji kapital žele sačuvati kroz nekretnine, kao i dijaspora koja zarađeni novac ulaže u BiH.

Sve veći broj ljudi zato razmatra alternativu – kupovinu zemljišta i gradnju kuće izvan užeg gradskog područja. Za novac potreban za stan od približno 40 kvadrata u centru grada moguće je nekoliko kilometara dalje napraviti kuću površine okolo 100 kvadrata s vlastitim dvorištem. Međutim, stručnjaci upozoravaju na dodatne troškove poput zemljišta, građevinskih dozvola, priključaka i svakodnevnog prevoza.

Iako je prosječna kamata na stambene kredite oko 3,7 odsto, rata za kredit od 200.000 KM na 25 godina iznosi oko 1.020 KM mjesečno. Za većinu domaćinstava koja žive od jedne ili čak dve prosječne plate, to predstavlja obavezu koja traje veći dio radnog vijeka. Uprkos tome, banke su tokom 2025. godine plasirale gotovo milijardu KM novih stambenih kredita, što je rekordan iznos u istoriji, prenosi Euronjuz.