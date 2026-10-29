"Misterija" iz Jugoslavije: Zašto su jorgani imali otvor na sredini?

Oni koji su odrastali u Jugoslaviji vjerovatno se sjećaju teških, toplih jorgana i njihovih prepoznatljivih navlaka s velikim otvorom na sredini.

Iako je taj detalj mogao izgledati kao ukras, imao je praktičnu svrhu: olakšavao je stavljanje jorgana u navlaku.

Takvi jorgani nekada su bili gotovo neizostavan dio domaćinstava. Čuvali su se godinama, često prenosili sa generacije na generaciju, a njihove navlake imale su detalj koji se danas rijetko viđa.

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Riječ je o otvoru u obliku romba, smještenom na sredini navlake, kroz koji se jorgan mogao ubaciti i namjestiti.

Lakše namještanje jorgana

Za razliku od današnje posteljine, koja uglavnom ima dugmad ili patentni zatvarač na jednom kraju, ove navlake omogućavale su da se jorganu pristupi kroz sredinu.

U vrijeme kada su se koristili teški jorgani, često punjeni vunom ili perjem, njihovo uvlačenje u navlaku nije bilo jednostavno. Zbog težine i veličine, namještanje kroz otvor na jednom kraju zahtijevalo je dosta povlačenja, okretanja i popravljanja uglova.

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Otvor na sredini olakšavao je taj posao. Jorgan se mogao ubaciti kroz romb, a zatim rukama rasporediti prema uglovima navlake.

Jednostavnija izrada

Kako piše "Slobodna Dalmacija", praktičnost je bila glavni razlog zbog kojeg je ovakav način izrade navlaka decenijama bio popularan.

Otvor na sredini imao je još jednu prednost: za izradu takvih navlaka nisu bili potrebni patentni zatvarači, dugmad ni drugi dodaci za zatvaranje, što je pojednostavljivalo proizvodnju i smanjivalo troškove.

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Navlake su se lako skidale, prale i sušile, što je bilo posebno važno u vrijeme kada održavanje posteljine nije bilo jednostavno kao danas.

Uspomena na djetinjstvo

Zahvaljujući obliku otvora i načinu na koji se jorgan raspoređivao unutar navlake, posteljina se mogla brže namjestiti i lakše zategnuti.

Iako su ih savremene navlake gotovo potpuno zamijenile, one s otvorom na sredini mnogima su ostale prepoznatljiva uspomena na djetinjstvo. Podsjećaju na bakine sobe, velike drvene ormare, hladne zimske noći i jorgane koji su se koristili godinama.

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Ponegdje se takva posteljina još može pronaći u starim ormarima ili na tavanima, a mlađim generacijama neobičan otvor često predstavlja zagonetku. Njegova svrha bila je jednostavna: omogućiti da se težak jorgan lakše stavi u navlaku i pravilno rasporedi.