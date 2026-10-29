Danas život postaje bolji za ove znakove Zodijaka: Molitve su im uslišene

Autor:ATV redakcija
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Život postaje bolji za tri horoskopska znaka u četvrtak, 29. oktobra. Kako se kraj godine približava, raste i želja da se stvari konačno dovedu u red.
Iako je tek oktobar, ta atmosfera se već osjeća. Trenutna konstelacija u četvrtak pomaže ovim znakovima da povjeruju u sebe, dovoljno da shvate kako sami mogu da stvore bolji život i budućnost. Vrijeme je da sagledate šta ste do sada postigli. Danas je lakše napraviti korekcije koje su vam potrebne. Možete vi to!
Jesen je u punom jeku, a s njom stiže i osjećaj da se nešto bliži kraju. Riječ je o završetku ove veoma radikalne godine. Ostalo je još samo nekoliko mjeseci, pa može izgledati kao da vrijeme ističe.
Naravno, s dolaskom januara se suštinski ništa ne mijenja. Ipak, vi želite da unaprijedite svoj život, i to prije početka nove godine. A to znači da je vrijeme za akciju.
Kada se planete u četvrtak nameste, prilike će biti svuda oko vas. Na vama je samo da ih prihvatite i povjerujete da mogu postati vaša stvarnost. Možete učiniti svoj život boljim, upravo ovdje i sada. Lako kao od šale!
U četvrtak ćete biti odlučni da promijenite nešto kod sebe. Ovo je veoma lična stvar i ne tiče se nikoga drugog. Dobro poznajete sebe i shvatili ste da morate da napravite iskorak, inače ćete zaostati.
Zapravo, sve se svodi na poboljšanje vašeg života. Sada, kada smo već duboko zašli u godinu, znate šta funkcioniše, a šta sigurno ne. Bilo bi besmisleno nastaviti sa nečim što vas samo vuče na dno. Možda je vrijeme da se oslobodite nekih loših navika i ograničenja u svojim uvjerenjima.
Vaš cilj za 29. oktobar je značajno, radikalno poboljšanje. Jednostavno nećete pristati ni na šta manje. Naravno, to sa sobom nosi i određenu dozu pritiska, ali to je sasvim u redu. Potrebni su vam motivacija i inspiracija. Sve to vodi ka vašem neizbježnom uspjehu. Možete vi to!
Vaša najveća prepreka ste vi sami, Vodolijo. Suočavate se sa sopstvenim riječima, ponavljate iste stvari iznova i iznova, a zapravo ništa ne preduzimate povodom toga. Drugim riječima, odlažete obaveze, a ako želite bolji život, s tim mora da se prekine.
Lakše je reći nego učiniti. Ali prvi korak je da prepoznate problem. U četvrtak ćete pod uticajem trenutne konstelacije uhvatiti sebe na djelu. Možda će vas potresti saznanje da to radite već toliko dugo da jedva i primjećujete kada se dešava. Ali sada znate, a to će vas pokrenuti i dati vam novi podsticaj.
Dvadeset devetog oktobra konačno ćete svoje riječi shvatiti ozbiljno i uložiti ozbiljan, odlučan napor da sprovedete promjene koje su vam preko potrebne. Ovo je veliki korak, ali veoma djelotvoran. Na putu ste ka mnogo boljem životu.
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