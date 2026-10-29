Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Iz "Elektrokrajine" najavili su da će u četvrtak, 29. oktobra 2026. godine, doći do planskih isključenja električne energije zbog izvođenja neophodnih radova na elektroenergetskim objektima.

Bez napajanja električnom energijom u periodu od 08:00 do 14:00 časova će bez struje biti dijelovi naselja Bronzani Majdan, Subotica, Melina, Mirčići, Pervan i Goleši.

Od 09:00 do 12:00 časova mještani dijela naselja Priječani, kao i stanari u dijelovima ulica Bogojavljenska, Brusina, Đakona Avakuma, Hilandarska, Jovana Sterije Popovića, Jurija Gagarina, Miroslava Antića, Pritočka, Radnička, Unska, Vizantijska, Zelena dolina, Slatinska, Rodoljuba Čolakovića i Danila Bate Stojkovića, će ostati bez struje.

U istom periodu, od 09:00 do 12:00 časova, zbog redovnog održavanja bez električne energije ostaće dijelovi ulica Akademika Milana Vasića, Manastira Gračanica, Milice Stojadinović Srpkinje, Srpskih dobrovoljaca, Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i Visokih Dečana.

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Od 09:30 do 13:00 časova planirano je isključenje u dijelovima ulica Branka Koščice (broj 50), Dušana Diljevića, Milana Brankovića, Omladinska, Zorana Torbice i Jasmira Malčića.