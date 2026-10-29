Logo

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.10.2026 10:17

Komentari:

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје
Foto: ATV

Iz "Elektrokrajine" najavili su da će u četvrtak, 29. oktobra 2026. godine, doći do planskih isključenja električne energije zbog izvođenja neophodnih radova na elektroenergetskim objektima.

Bez napajanja električnom energijom u periodu od 08:00 do 14:00 časova će bez struje biti dijelovi naselja Bronzani Majdan, Subotica, Melina, Mirčići, Pervan i Goleši.

Od 09:00 do 12:00 časova mještani dijela naselja Priječani, kao i stanari u dijelovima ulica Bogojavljenska, Brusina, Đakona Avakuma, Hilandarska, Jovana Sterije Popovića, Jurija Gagarina, Miroslava Antića, Pritočka, Radnička, Unska, Vizantijska, Zelena dolina, Slatinska, Rodoljuba Čolakovića i Danila Bate Stojkovića, će ostati bez struje.

U istom periodu, od 09:00 do 12:00 časova, zbog redovnog održavanja bez električne energije ostaće dijelovi ulica Akademika Milana Vasića, Manastira Gračanica, Milice Stojadinović Srpkinje, Srpskih dobrovoljaca, Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i Visokih Dečana.

Полиција РС грб

Banja Luka

Policija i danas širom Banjaluke

Od 09:30 do 13:00 časova planirano je isključenje u dijelovima ulica Branka Koščice (broj 50), Dušana Diljevića, Milana Brankovića, Omladinska, Zorana Torbice i Jasmira Malčića.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Struja

Banjaluka

Radovi na mreži

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полиција РС грб

Banja Luka

Policija i danas širom Banjaluke

3 h

1
Ове улице у Бањалуци сутра остају без струје

Banja Luka

Ove ulice u Banjaluci sutra ostaju bez struje

23 h

0
Мртва риба у Врбасу.

Banja Luka

Mrtva riba pluta Vrbasom, inspekcija na terenu

1 d

0
Бијела соба са радијатором и отвореним прозором.

Banja Luka

Eko toplane mijenjaju način obračuna grijanja: Banjalučane očekuju drugačiji računi

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

13

Vučić najavio promjene u SNS-u: Shvatili smo svoje greške

13

09

Zima stiže ranije nego što se očekivalo? Spremite se za snijeg

12

58

Trebinje za 50 odsto povećava takse za kladionice

12

54

Nebojša Vukanović postao otac

12

51

Predsjednica Evropske centralne banke podnosi ostavku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima