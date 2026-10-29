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Policija i danas širom Banjaluke

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29.10.2026 10:09

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Полиција РС грб
Foto: ATV / Branko Jović

Nakon jučerašnjeg terorističkog napada u Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i danas preduzima pojačane mjere bezbjednosti s ciljem očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i prevencije eventualnih bezbjednosnih prijetnji na području Republike Srpske.

Prema informacijama sa terena, u Banjaluci su jutros pripadnici MUP-a Srpske raspoređeni po gradu.

Kako su juče saopštili iz MUP, pojačane mjere bezbjednosti obuhvataju područja u blizini objekata pod posebnom zaštitom, kao i objekata povezanih sa Državom Izrael na teritoriji Republike Srpske.

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Stanje bezbjednosti na području Republike Srpske je povoljno, ali će policijski službenici, u skladu sa bezbjednosnim procjenama, preduzimati dalje mjere i radnje uz intenziviranu saradnju sa drugim nadležnim bezbjednosnim agencijama, navedeno je juče.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nastaviće da prati bezbjednosnu situaciju i preduzima mjere iz svoje nadležnosti radi zaštite života i imovine građana.

Pripadnik srpske Žandarmerije juče je lakše povrijeđen nožem ispred Ambasade Izraela u Beogradu 28. oktobra rano ujutru, a napadač je ubijen, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

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"Jedno maloljetno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, nasrnulo je na pripadnika Žandarmerije i napalo ga sa dva noža", rekao je Ivica Dačić, potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu.

On je dodao da je pripadnik Žandarmerije u samoodbrani likvidirao napadača, ali da je i sam tom prilikom lakše povrijeđen, odnosno da je zadobio posjekotinu na licu od noža kojim je napadnut, piše "Alo onlajn".

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Tagovi :

Policija

bezbjednost

Banjaluka

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