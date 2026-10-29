Čat-GPT dobija novu funkciju: Da li će vaše poruke biti zaštićene?

Čat-GPT uvodi opciju "Locked chats", koja omogućava zaključavanje privatnih razgovora PIN kodom ili biometrijskom zaštitom, kako bi ih sačuvao od radoznalih pogleda.

Kada korisnik aktivira ovu opciju, izabrana prepiska premješta se u poseban odjeljak pod nazivom "Locked chats". Tamo joj se pristupa unosom PIN koda, a na podržanim telefonima i putem Face ID-ja, Touch ID-ja ili druge dostupne metode potvrde identiteta.

Zaključani razgovori više se ne prikazuju u uobičajenoj istoriji ćaskanja, među zakačenim prepiskama niti u standardnoj pretrazi. Na taj način korisnici mogu lakše da sačuvaju privatnost kada nekome pozajme uređaj ili dijele ekran.

Ipak, važno je razumjeti da ova funkcija predstavlja dodatnu prepreku za pristup razgovorima, a ne potpuno šifrovano skladište. Zaključavanje ne uvodi end-to-end enkripciju i ne mijenja automatski pravila o čuvanju podataka, niti podešavanja koja određuju da li razgovori mogu da se koriste za unapređenje modela.

Zaboravljen PIN dovodi do trajnog gubitka razgovora

Posebnu pažnju treba obratiti na postupak oporavka pristupa. Ako korisnik zaboravi svoj PIN i odluči da ga resetuje, svi zaključani razgovori biće trajno obrisani, zajedno sa datotekama i drugim sadržajem koji je zaštićen isključivo prethodnim PIN-om.

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Prema informacijama kompanije OpenAI, ovaj postupak ne može da se poništi, a korisnička podrška ne može da vrati obrisane razgovore. Zbog toga je važno da korisnici budu sigurni da pamte svoj PIN prije nego što aktiviraju ovu opciju.

Kada će nova mogućnost biti dostupna?

Funkcija se uvodi postepeno, pa pojedini korisnici možda još ne vide opciju za zaključavanje razgovora u meniju sa dodatnim mogućnostima. Prema zvaničnom uputstvu, dostupna je korisnicima besplatnog paketa, kao i pretplatnicima paketa Go, Plus i Pro, ali i poslovnim i obrazovnim nalozima.

Zaključana ćaskanja podržavaju glasovni režim na vebu i mobilnim uređajima na kojima je ta mogućnost dostupna. Međutim, razgovori u okviru Codex-a ne mogu se zaključati ovom funkcijom.

Nova opcija prvenstveno je namijenjena korisnicima koji žele da određene prepiske sklone od pogleda drugih, ali ne žele da ih obrišu. Ipak, prije nego što je aktiviraju, trebalo bi da se upoznaju sa njenim ograničenjima i pravilima za resetovanje PIN-a, prenosi Informer.