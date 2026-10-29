Bježao policiji ulicama, a onda se polio benzinom

Autor:ATV redakcija
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Vozač koji je bježao od policije izazvao je u srijedu naveče potjeru u Bukovlju pokraj Slavonskog Broda, a nakon što je izbjegao zaustavljanje, prema prvim informacijama, polio se benzinom i zaprijetio samozapaljenjem.
Potjera je počela nešto prije 21:30, a vozač je ulicama Dragutina Rakovca i Firovim krajem više puta uspijevao izmaknuti policijskim vozilima, vozeći se u krug, piše Plus portal.
Stanovnici su u nevjerici promatrali događaje, a prema tvrdnjama očevidaca, čuli su se i pucnjevi, navodno upozoravajući hici koje je ispalila policija.
Na intervenciju je izašla i Javna vatrogasna jedinica Grada Slavonskog Broda.
Policijska uprava brodsko-posavska izvijestila je u 22:47 sati kako njezini službenici poduzimaju mjere radi zaštite života i sigurnosti osobe.
Srbija
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Policijski službenici Policijske uprave brodsko-posavske poduzimaju mjere radi otklanjanja opasnosti za život i sigurnost osobe, pri čemu je uspostavljena komunikacija s osobom s ciljem odvraćanja od postupaka kojima bi mogla ugroziti vlastiti život i zdravlje, naveli su iz policije.
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