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Mlada atletičarka poginula u jezivom sudaru vozova

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29.10.2026 14:13

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Млада атлетичарка погинула у језивом судару возова
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Španska atletika zavijena je u crno nakon smrti Hulijete Galjego, 24-godišnje skakačice udalj iz madridskog kluba AD Sprint, koja je stradala u železničkoj nesreći u Urdi, u pokrajini Toledo, u srijedu.

Ona je jedna od 69 žrtava stravičnog sudara dva voza.

Galjego je 24. rođendan proslavila 9. oktobra, a ove godine živjela je u Njemačkoj. Redovno je nastupala na španskim klupskim prvenstvima, gdje se izdvajala u dresu AD Sprinta. Njen lični rekord u skoku udalj iznosio je 5,90 metara.

Vijest o njenoj smrti potresla je atletsku zajednicu, a predsjednik Kraljevskog španskog atletskog saveza Raul Čapado oprostio se od mlade sportistkinje emotivnom porukom.

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"Postoje udarci koji pogađaju samo srce atletske porodice. Danas sport tuguje zbog gubitka Julijete, života punog obećanja koji je nepravedno ugašen", poručio je Čapado.

On je istakao da španska atletika dijeli bol sa porodicom, prijateljima i klubom mlade atletičarke, naglasivši da u ovim teškim trenucima nisu sami.

"Španska atletika čuva Hulijetin duh i deli neizmjernu tugu njene porodice, prijatelja i kluba kojem je pripadala cijelog života. Nisu sami u ovoj praznini", naveo je predsjednik saveza i uputio saučešće i porodicama i prijateljima svih stradalih u nesreći.

(Telegraf)

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Tagovi :

Španija

Sudar vozova

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