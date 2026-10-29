Stiglo jezivo upozorenje: El Ninjo odnosi 850.000 života do marta 2027. godine?

Klimatski fenomen El Ninjo mogao bi da dovede do više od 850.000 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim vrućinama širom svijeta od juna 2026. do marta 2027. godine.

Najveći broj žrtava očekuje se u Nigeriji, Indiji i Indoneziji, pokazuje projekcija američke istraživačke organizacije Climate Impact Lab.

Prema njihovoj procjeni, samo u narednih šest mjeseci, od oktobra 2026. do marta 2027. godine, moglo bi da bude zabilježeno više od 373.000 dodatnih smrtnih slučajeva usljed vrućina, pri čemu bi Nigerija, Indija i Brazil mogli da čine trećinu ukupnog broja žrtava. Procjena je, piše Njujork post, dio projekta „El Nino Heat Mortality Tracker“, koji prati uticaj fenomena El Ninjo na smrtnost povezanu sa visokim temperaturama u oko 3.700 regiona širom svijeta.

Model se ažurira svakog mjeseca i daje prognoze za narednih šest mjeseci. Najnoviji podaci ukazuju na značajno pogoršanje prognoze u odnosu na prethodni mjesec, kada su naučnici predviđali znatno manji broj dodatnih smrtnih slučajeva.

Prema modelu, Nigerija bi mogla da bude najteže pogođena, sa više od 56.000 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama u narednih šest mjeseci, dok se u Indiji očekuje oko 55.200 žrtava. Na listi najugroženijih zemalja slijede Indonezija sa procijenjenih 29.300 smrtnih slučajeva, Brazil sa 19.500 i Sudan sa 14.700. Istraživači su procjene zasnovali na poređenju očekivane smrtnosti tokom aktuelnog El Ninja sa prosječnim uslovima u periodu od 1996. do 2005. godine.

Majkl Grinstaun, jedan od osnivača organizacije Climate Impact Lab i profesor ekonomije na Univerzitetu u Čikagu, ocijenio je da mogućnost predviđanja smrtonosnih posljedica ekstremnih vrućina predstavlja veliki napredak jer omogućava da se utvrde područja sa najvećim rizikom i vlastima pruža prilika da reaguju prije nego što dođe do gubitka ljudskih života. Prema procjenama istraživača, El Ninjo je od juna ove godine već doprinio smrti oko 484.500 ljudi širom svijeta.

Aktuelni klimatski fenomen povezan je sa neuobičajenim zagrevanjem površinskih voda u tropskom dijelu Tihog okeana. Prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, fenomen bi između novembra i januara mogao da dostigne intenzitet znatno veći od uobičajenog za El Ninjo. Posljednice se već povezuju sa šumskim požarima u Indoneziji, izostankom važnih monsunskih padavina u Indiji i sušama u Centralnoj Americi, prenosi Tanjug.