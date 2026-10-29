Odbor Narodne skupštine utvrdio odgovore Ustavnim sudovima

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas je utvrdio odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u vezi sa Zahtjevom zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemala Ademovića za ocjenu ustavnosti članova 7, 8. i 20. Zakona o nasljeđivanju i člana 136. Zakona o vanparničnom postupku.

U odgovoru Odbora je navedeno da je ovaj zahtjev neosnovan, jer predmetne odredbe predstavljaju zakonito, legitimno i ustavno rješenje izvornih nadležnosti Republike Srpske u oblasti građanskog i nasljednog prava.

Istaknuto je da se Zakonom na nediskriminatoran način uređuje institut ošasne (kaduktorne) imovine (tj. imovine bez nasljednika) s ciljem sprečavanja pravnog vakuuma i ekonomske pasivizacije imovine, a u potpunosti u skladu sa Ustavom BiH, Evropskom konvencijom i načelom pravne sigurnosti.

Odbor smatra da Ustavni sud ovaj zahtjev treba u cjelosti odbiti, kao i zahtjev za donošenje privremene mjere.

Takođe, Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovor Ustavnom sudu Republike Srpske u predmetu u vezi sa Inicijativom Bojana Popovića iz Teslića za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 16. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju.

Odbor je u odgovoru predložio da Ustavni sud ne prihvati Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 16. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju zbog pogrešnog tumačenja da je Zakonom rezidentima-fizičkim licima ograničeno pravo i mogućnost direktnog investiranja u inostrane hartije od vrijednosti i da su u nepovoljnijem položaju od pravnih lica, što je pravno neutemeljeno i netačno.

Naglašeno je da je Zakonom propisan način izvršenja plaćanja prilikom kupovine hartija od vrijednosti, preko ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj, a u cilju kontrole novčanih tokova i deviznog poslovanja i obezbjeđivanje uslova za efikasno sprovođenje poreske politike i obaveza u vezi sa prekograničnim transakcijama.