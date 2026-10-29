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Maksimalna podrška: Vlada Srpske podržala mjere za jesenju sjetvu

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29.10.2026 14:15

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33. сједница Владе Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 33. sjednici u Banjaluci, Informaciju o uslovima za zasnivanje novog proizvodnog ciklusa i planu jesenje sjetve u 2026. godini, i u cjelosti podržala mjere i aktivnosti koje preduzima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koje su usmjerene na obezbjeđenje uslova za zasnivanje novog proizvodnog ciklusa u 2026. godini.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske nastavlja sa sprovođenjem mjera podrške usmjerenih na očuvanje obima proizvodnje, smanjenje proizvodnih troškova i stvaranje uslova za uspješno zasnivanje novog proizvodnog ciklusa.

U tom cilju, kao jedan od prioriteta naglašeno je obezbjeđivanje kontinuiteta isplate podsticajnih sredstava za 2026. godinu, u skladu sa utvrđenom dinamikom i raspoloživim sredstvima, radi podrške tekućoj proizvodnji i pripremi novog proizvodnog ciklusa.

Među mjerama podrške navodi se i regresiranje dizel goriva za potrebe izvođenja poljoprivrednih radova, uz umanjenje cijene od 0,80 KM po litru, u skladu sa propisanim uslovima i normativom od 100 litara po hektaru, odnosno podrškom do 80 KM/ha.

Nastavlja se podrška proizvodnji merkantilne pšenice u proizvodnoj 2026/2027. godini u iznosu od 500 KM/ha, s ciljem održavanja obima proizvodnje ove strateški značajne ratarske kulture.

Takođe, nastaviće se podrška investicijama u poljoprivrednoj proizvodnji, prvenstveno u nabavku savremene poljoprivredne mehanizacije, izgradnju i unapređenje sistema za navodnjavanje, kao i modernizaciju proizvodnih kapaciteta u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01-30.06.2026. godine, koji je planiran Budžetom za 2026. godinu u iznosu od 16,9 miliona KM.

Usvojena i realizovana rješenja Budžetske rezerve za prvu polovinu 2026. godine iznose 12,5 miliona KM.

Raspodjela sredstava Budžetske rezerve vrši se na osnovu Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, a u najvećem dijelu odnosi se na finansijsku pomoć za liječenje.

Između ostalog, na osnovu rješenja Vlade sredstva Budžetske rezerve u iznosu 940.000 KM su realocirana Ministarstvu prosvjete i kulture za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj, a ovaj projekat je još u toku.

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Takođe, na osnovu rješenja Vlade su Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za realizaciju projekta banjske rehabilitacije penzionera realocirana sredstva Budžetske rezerve u iznosu od 1.000.000 KM.

Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite su realocirana sredstva Budžetske rezerve, u iznosu od 2,9 miliona KM za rad i funkcionisanje Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banjaluka. Od ukupno raspoloživih sredstava, na osnovu rješenja Vlade Republike Srpske realocirano je 11,4 miliona KM, na osnovu rješenja predsjednika Vlade 1,3 miliona KM i rješenja ministra finansija 49 hiljada KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije u iznosu od 1.000.000 evra za realizaciju projekata na teritoriji opštine Drvar. Riječ je o donaciji koja se realizuje u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije.

Na današnjoj sjednici, Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancija Republike Srpske za kreditno zaduženje JU Nacionalni park "Sutjeska", Tjentište. Ovom odlukom daje se saglasnost za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JU Nacionalni park "Sutjeska" Tjentište kod Investiciono-razvojne banke Republike Srpske – Fonda za razvoj i zapošljavanje a. d. Banjaluka u iznosu od 183.000 KM.

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđenja sredstava JU NP "Sutjeska" Tjentište za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu Ugovora o strateškom partnerstvu i dugoročnom zakupu i dala saglasnost da se sredstva u iznosu od 6.049.195 KM za realizaciju aktivnosti po osnovu navedenog obezbijede iz Budžeta Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za 2026. godinu, sa pozicije 488100 – Transfer za Nacionalni park "Sutjeska" Tjentište.

Takođe, na sjednici Vlade donesena je i Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancija Republike Srpske za kreditno zaduženje JPŠ "Šume Republike Srpske", a.d. Sokolac. Ovom odlukom daje se saglasnost za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, kod Nove banke a d. Banjaluka, u iznosu od 40.200.000 KM.

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