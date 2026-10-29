Više banjalučkih ulica trenutno bez grijanja

Preduzeće "Eko toplane" obavijestilo je potrošače u Banjaluci da je zbog kvarova na distributivnoj mreži došlo do privremenog prekida u isporuci toplotne energije u pojedinim dijelovima grada.

Kako je precizirano u saopštenju, bez grijanja su trenutno korisnici koji žive u Ulici Petra Kočića na brojevima 1A, 1B i 1C, zatim u Ulici Prvog krajiškog korpusa na brojevima 12 i 16, kao i u ulicama Miše Stupara na broju 40 i Đure Đakovića na broju 10.

Iz ovog preduzeća navode da su njihove tehničke ekipe već upućene na teren, te da ulažu maksimalne napore kako bi nastali problemi bili otklonjeni u najkraćem mogućem roku i ponovo uspostavljen uredan režim isporuke toplotne energije.

"Korisnike molimo za strpljenje i zahvaljujemo im na razumijevanju", poručili su iz banjalučkih "Eko toplana".

Podsjećamo, početak grijne sezone u Banjaluci obilježili su kvarovi na dotrajaloj distributivnoj mreži, zbog kojih dolazi do velikih gubitaka vode i otežane stabilizacije sistema.

Iz Eko toplana navode da su na terenu svakodnevno angažovane tehničke ekipe, dok za dugoročno rješavanje problema traže ulaganja i finansijsku podršku nadležnih institucija