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Kupili ste ovaj proizvod? Odmah ga bacite - izaziva oštećenje oka

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29.10.2026 13:52

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Купили сте овај производ? Одмах га баците - изазива оштећење ока
Foto: ATV

RAPEKS sistem za brzu razmjenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti proizvoda i o hitnom povlačenju istog sa tržišta usljed ozbiljnog hemijskog rizika.

Upozorenje se odnosi na tečni deterdžent za pranje bijelih zavjesa marke "Nuncas", koji se prodavao i putem onlajn platforme ManoMano. Utvrđeno je da proizvod nije usklađen sa evropskom Uredbom o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju supstanci i smiješa (CLP).

Izaziva teška oštećenja oka i alergijske reakcije

Prema izveštaju o riziku, sporni deterdžent sadrži materije koje mogu izazvati teška oštećenja oka. Pored toga, u formuli se nalazi niz alergenih mirisnih supstanci - Linalol, Citronelol, Limonene, Geraniol, Hexyl cinamal i Alpha-Isomethyl Ionone – koje kod korisnika mogu dovesti do pojave ekcema, dermatitisa ili još težih reakcija na koži kod osoba koje su već senzibilisane.

Dodatni bezbjednosni problem predstavlja činjenica da na ambalaži uopšte nisu istaknuta obavezna upozorenja i oznake opasnosti na nacionalnom (francuskom) jeziku, zbog čega kupci nisu bili pravovremeno informisani o opasnostima u slučaju kontakta hemikalije sa kožom ili očima.

Podaci o povučenom proizvodu

Naziv proizvoda: Deterdžent za zavjese "Lava tende 1 Detergente specifico"Brend: NuncasTip / model: Per tende bianche (750 ml)Broj serije: 0225029Bar-kod: 8001704402253Jedinstveni identifikator formule (UFI): T8J0-4XC4-O80Y-CA40Opis pakovanja: Bijela plastična boca sa plavim zatvaračemZemlja porijekla: FrancuskaOnlajn prodavac: ManoMano, prenosi Telegraf.rs.

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Povlačenje sa tržišta

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alergija

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