Trudnica pokucala na vrata i zatražila čašu vode: Uslijedio šok

Autor:ATV redakcija
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Osječko-baranjska policija izvijestila je u četvrtak o novom slučaju prevare u kojem je žena (76) u Zmajevcu ostala bez 9.500 evra.
U glavnoj ulozi bio je još jedan lažni doktor, koji je 76-godišnjakinju prevario tako što je lagao da njezina kći treba na liječenje.
Ne sluteći o čemu je riječ, žena je povjerovala i novac mu predala na svojoj adresi.
Policija traga za počiniocem, a istovremeno upozorava na nekoliko scenarija na koje ljudi moraju obratiti pažnju. Građane se tako savjetuje da u dom ne puštaju nepoznate osobe. Policija pritom ukazuje na slučaj lažnih policajaca te naglašava kako pravi policajci nikada neće doći na vrata i tražiti novac.
"Došao mi je na vrata i predstavio se kao policajac. Pokazao je značku. Rekao je da provjerava novčanice zbog sumnje u krivotvorenje. Povjerovala sam mu i predala sav novac. Ostala sam bez svega", stoji u jednoj ispovijesti koju je policija objavila na svojim stranicama.
Ekonomija
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Ne treba nasjedati ni na ljubaznost nepoznatih osoba na vratima. Policija je istaknula slučaj mlade trudnice koja je pokrala muškarca: "Pokucala mi je mlada trudna žena i zatražila čašu vode. Kada sam joj otišao po čašu vode, ukrala mi je svu moju životnu ušteđevinu".
Isto tako, policija opominje građane da nikad ništa ne potpisuju bez savjeta s osobama od povjerenja. Kao primjer navodi se slučaj u kojem je muškarac sklopio preskupi ugovor kojeg nije mogao prekinuti. "Sklopio sam ugovor s teleoperaterom, koji mi je preskup, a ne mogu prekinuti ugovor", piše na stranicama policije.
Važno je napomenuti i da ne treba dijeliti osobne i bankovne podatke putem interneta i telefona. "Dala sam sve svoje lične i bankovne podatke nepoznatoj osobi. Ubrzo sam shvatila da sam ostala bez novca. Kako ću reći svojima?'", navodi se u saopštenju policije.
Građanima se preporučuje da posjete Internet stranicu webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i na kojoj se nalaze detaljne informacije o vrstama prevara i kako ih prepoznati. Nude se i konkretni savjeti kako se zaštititi i poboljšati svoju računalnu sigurnost, piše Net.hr.
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