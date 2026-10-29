Trudnica pokucala na vrata i zatražila čašu vode: Uslijedio šok

Osječko-baranjska policija izvijestila je u četvrtak o novom slučaju prevare u kojem je žena (76) u Zmajevcu ostala bez 9.500 evra.

U glavnoj ulozi bio je još jedan lažni doktor, koji je 76-godišnjakinju prevario tako što je lagao da njezina kći treba na liječenje.

Ne sluteći o čemu je riječ, žena je povjerovala i novac mu predala na svojoj adresi.

Lažni policajci i trudnice

Policija traga za počiniocem, a istovremeno upozorava na nekoliko scenarija na koje ljudi moraju obratiti pažnju. Građane se tako savjetuje da u dom ne puštaju nepoznate osobe. Policija pritom ukazuje na slučaj lažnih policajaca te naglašava kako pravi policajci nikada neće doći na vrata i tražiti novac.

"Došao mi je na vrata i predstavio se kao policajac. Pokazao je značku. Rekao je da provjerava novčanice zbog sumnje u krivotvorenje. Povjerovala sam mu i predala sav novac. Ostala sam bez svega", stoji u jednoj ispovijesti koju je policija objavila na svojim stranicama.

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Ne treba nasjedati ni na ljubaznost nepoznatih osoba na vratima. Policija je istaknula slučaj mlade trudnice koja je pokrala muškarca: "Pokucala mi je mlada trudna žena i zatražila čašu vode. Kada sam joj otišao po čašu vode, ukrala mi je svu moju životnu ušteđevinu".

'Kako ću reći svojima?'

Isto tako, policija opominje građane da nikad ništa ne potpisuju bez savjeta s osobama od povjerenja. Kao primjer navodi se slučaj u kojem je muškarac sklopio preskupi ugovor kojeg nije mogao prekinuti. "Sklopio sam ugovor s teleoperaterom, koji mi je preskup, a ne mogu prekinuti ugovor", piše na stranicama policije.

Važno je napomenuti i da ne treba dijeliti osobne i bankovne podatke putem interneta i telefona. "Dala sam sve svoje lične i bankovne podatke nepoznatoj osobi. Ubrzo sam shvatila da sam ostala bez novca. Kako ću reći svojima?'", navodi se u saopštenju policije.

Građanima se preporučuje da posjete Internet stranicu webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i na kojoj se nalaze detaljne informacije o vrstama prevara i kako ih prepoznati. Nude se i konkretni savjeti kako se zaštititi i poboljšati svoju računalnu sigurnost, piše Net.hr.