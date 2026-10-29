Zaraza se širi komšilukom: Zabilježen prvi smrtni slučaj

U Hrvatskoj je ove godine potvrđeno 25 slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila, uz jedan smrtni ishod, a sa zahlađenjem se očekuje završetak sezone prenosa virusa, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Smrtni ishod zabilježen je kod osobe starije životne dobi koja je bolovala od više hroničnih bolesti, navode iz HZJZ-a u odgovoru na upit Hine.

Od ukupno 25 potvrđenih slučajeva, 19 osoba razvilo je simptome bolesti, među kojima dvije groznicu Zapadnog Nila, a 17 teži, neuroinvazivni oblik bolesti. On zahvata centralni nervni sistem i može uzrokovati meningitis, encefalitis i druge ozbiljne neurološke komplikacije.

Iz HZJZ-a objašnjavaju da se, osim osoba sa simptomima bolesti, u ukupan broj prijava uključuju i zaražene osobe bez simptoma otkrivene rutinskim testiranjem dobrovoljnih davalaca krvi i organa.

Najviše slučajeva zabilježeno je na području Zagreba i okoline, njih 15, od čega osam u Gradu Zagrebu i sedam u Zagrebačkoj županiji. U Krapinsko-zagorskoj županiji potvrđeno je pet slučajeva, u Osječko-baranjskoj dva, a po jedan u Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Vukovarsko-sremskoj županiji.

Više zaraženih nego lani, ali manje nego rekordne 2018.

Ovogodišnja sezona zaraze virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj intenzivnija je nego prošlogodišnja, kada je zabilježeno šest slučajeva, ali je uporediva s 2024. godinom, kada su potvrđena 23 slučaja. Najviše zaraženih u Hrvatskoj zabilježeno je 2018. godine, kada su potvrđena 63 slučaja.

Region Kraj za omiljeni napitak mladih: Hrvatska uvodi strogu zabranu za djecu

Iz HZJZ-a ističu da je ovogodišnja epidemiološka situacija u Evropskoj uniji opisana kao dosad najintenzivnija sezona zaraze virusom Zapadnog Nila, s najvećim brojem zabilježenih slučajeva na evropskom nivou. Virus je otkriven i u novim, sjevernijim područjima Evrope.

Upozoravaju da se broj infekcija znatno razlikuje iz godine u godinu te da je teško predvidjeti širenje virusa. Zato naglašavaju važnost ranog otkrivanja slučajeva, suzbijanja komaraca i lične zaštite od njihovih uboda.

U Hrvatskoj se većina infekcija virusom Zapadnog Nila bilježi od sredine jula do kraja oktobra, a završetak sezone prenosa zavisi od vremenskih uslova i aktivnosti komaraca, prenosi Dnevnik.hr.