Perišić otkrio plan proizvodnje HE na Drini za narednu godinu

Hidroelektrana Višegrad ulazi u narednu godinu sa planiranom proizvodnjom od 910 gigavat-časova, baziranom na dugogodišnjem prosjeku i iskustvu od 1989. godine do danas, istakao je za ATV direktor preduzeća HE na Drini Nedeljko Perišić.

Perišić je naglasio da preduzeće u svaku poslovnu godinu ulazi sa identičnom metodologijom i stabilnim parametrima, kako u pogledu proizvodnje, tako i u domenu redovnog održavanja i remonta.

“Kada ukupnu proizvodnju električne energije od 1989. godine podijelimo sa brojem godina, na bazi iskustva dobijamo ulazne parametre za naredni period. Naši planovi i za narednu godinu biće 910 gigavat-časova. U svaku godinu ulazimo na isti način, po pitanju proizvodnje, redovnog održavanja i remonta”, rekao je Perišić.

Remonti urađeni u predviđenim rokovima i budžetu

On je posebno istakao da su svi planirani kapitalni i redovni remonti na postrojenjima uspješno završeni u skladu sa ranije definisanom dinamikom.

“Ono što je najvažnije jeste da smo u unaprijed planiranim terminima uspjeli da izvršimo sve remontantne radove. Oko 70 odsto poslova možemo unaprijed da planiramo i predvidimo, dok za onih 30 odsto ne možemo znati sa kakvim ćemo se izazovima suočiti dok se turbine ne otvore. Ove godine smo sve planirane aktivnosti uradili prema ranije predviđenim dinamikama i budžetima”, objasnio je direktor „HE na Drini“.

Zasluga domaćem kadru i tehničkim službama

Perišić je podvukao da svu zaslugu za uspješno održavanje i pogonsku spremnost elektrane nose upravo zaposleni u preduzeću.

“Najveću zaslugu za to nose radnici iz naših tehničkih službi iz elektroodržavanja i mašinskog održavanja. Cijeli proces remonta bukvalno izvode oni svojim znanjem i angažmanom”, zaključio je Perišić za ATV.



