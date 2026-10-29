Perišić za ATV: Planiramo četvrtu turbinu i ulažemo u Bistricu

Hidroelektrana Višegrad kroz projekat revitalizacije i izgrađivanje dodatne, četvrte mašine planira proširenje svojih kapaciteta, uz prilagođavanje sve izraženijim promjenama u hidrologiji, istakao je za ATV direktor preduzeća HE na Drini Nedeljko Perišić.

On je objasnio da je cilj projektovanje turbine koja će moći da radi i sa manjim količinama vode, čime bi se izbjeglo habanje postojećih velikih agregata tokom sušnih perioda.

Za ove velike mašine koje imamo potrebna je znatno veća količina vode. Sa malom snagom naprežemo čitav sistem i zato planiramo stvari koje ćemo raditi u budućnosti i prilagođavamo se faktorima sa kojima nam valja živjeti. Siguran sam da ćemo u što skorijem periodu imati projektnu dokumentaciju, a onda i finansijere da sve ove zamisli implementiramo radi što boljeg efekta u Višegradu i Republici Srpskoj“, rekao je Perišić.

U nove hidroelektrane na Bistrici uloženo preko 120 miliona KM

Direktor HE na Drini podsetio je da ovo preduzeće ima bogatu istoriju investiranja, te da trenutno nosi jedan od najvećih investicionih ciklusa u energetskom sektoru Srpske.

“U ovom trenutku najveće ulaganje imamo u nove hidroelektrane na rijeci Bistrici, gdje su ulaganja već premašila 120 miliona maraka. Sva sredstva investirana u te tri hidroelektrane su direktan plod rada ove naše elektrane”, naglasio je Perišić.

Nosilac investicija i energetske stabilnosti

Perišić je napomenuo da je Višegrad u prethodnom periodu bio nosilac i drugih strateških projekata poput Gornje Drine (Foča, Paunci, Buk Bijela) i HE Mrsovo, čime direktno doprinosi razvoju i stabilnosti čitavog sistema.

“HE Višegrad svojim radom značajno doprinosi investicionom ciklusu i naročito elektroenergetskoj stabilnosti Republike Srpske. Iskreno se nadam da ćemo smoći snage da prije svega završimo projekat hidroelektrana na Bistrici i projekte koji će nama dati dodatnu sigurnost i obezbijediti pogonsku spremnost za dalje investicije, a sve sa ciljem da obezbijedimo energetsku stabilnost za Republiku Srpsku, njenu privredu i građane“, zaključio je Perišić za ATV.



