Vuk napao dijete u parku, oglasila se policija

Ozbiljan incident dogodio se u srijedu ujutru u popularnom parku divljih životinja Johanismule u njemačkoj saveznoj pokrajini Brandenburg, gdje je, prema prvim informacijama, vuk napao i povrijedio dijete.

Napad se navodno dogodio u parku koji se nalazi u mjestu Barut, a na lice mjesta upućen je veliki broj pripadnika hitnih službi. Prema izvještajima sa terena, iz Berlina je zatražen i helikopter hitne pomoći.

Portparolka Zapadne policijske direkcije potvrdila je za njemački list Bild da je policija dobila prijavu o napadu životinje.

Jutros u 9.30 dobili smo informaciju da je dijete na području Baruta navodno napala i povrijedila jedna ili više životinja. Helikopter hitne pomoći sletio je na lice mjesta. Istražitelji su tamo, izjavila je portparolka.

Prema izvještaju reportera sa terena, dijete je prevezeno u centar za traumatologiju u Marcanu. Navodi se da su povrede teške i da je dijete zadobilo povrede glave.

Park, u kojem žive sivi i polarni vukovi, objavio je na svojoj internet stranici da u srijedu neće biti otvoren za posjetioce.

Jedan od zaposlenih potvrdio je telefonom za Bild da je obaviješten o zatvaranju parka, ali nije želio da komentariše razloge.

Okolnosti incidenta za sada nisu razjašnjene, a policijski istražitelji nalaze se na licu mjesta, prenosi Telegraf.rs.