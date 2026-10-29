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Ruski naučnici razvili "živi" pejsmejker

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29.10.2026 07:28

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Руски научници развили "живи" пејсмејкер
Foto: Envato/thichas

Ruski naučnici su razvili novi tip ćelije pejsmejkera ​​srca sa osjetljivošću na svjetlost, koja bi potencijalno mogla da postane "živi" srčani pejsmejker.

Nova bioinženjeringovana ćelijska struktura kontroliše se svjetlošću koristeći tehnologiju koja je osvojila Nobelovu nagradu za 2026. godinu, rekao je novinarima zamjenik direktora centra Aleksandar Romanov.

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Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu za 2026. godinu dodijeljena je trojici istraživača za otkriće prvih jonskih kanala osjetljivih na svjetlost koji se mogu ugraditi u ćelijsku membranu i "trenirati" da reaguju na svjetlost. Ovo otkriće omogućava naučnicima da kreiraju nove proteine kontrolisane svjetlošću za bilo koju svrhu.

"Dobili smo i testiramo novi tip ćelija i vjerujemo da će ova početna fotosenzitivnost poboljšati njihovu efikasnost. Dakle, naravno, nismo mi dobili Nobelovu nagradu, ali ipak, to sugeriše da smo, takoreći, radili u pravom smjeru", rekao je naučnik, prenosi agencija TASS.

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Bioinženjeri iz MFTI-a i aritmolozi iz Mešalkinovog centra uzgajali su ćelije kontrolisane svjetlošću, postavljene na posebne polimerne skele i implantirane u srce.

Ideja naučnika je da omoguće ćelijama da funkcionišu prirodno, a da ljekari i dalje mogu da regulišu srčani ritam spolja koristeći svjetlosne signale.

Da bi to postigli, istraživači koriste posebne proteine osjetljive na svjetlost koji mogu da prelaze iz jednog stanja u drugo kada su izloženi zracima određene talasne dužine, čime stimulišu ili smiruju ćelije.

Planirano je da ljekari budu u mogućnosti da stimulišu ćelije da kontrolišu aritmiju koristeći poseban uređaj sa plavim spektrom svjetlosti i talasnom dužinom od približno 460 nanometara. Prema riječima Romanova, u tu svrhu bi mogla da bude implantirana ispod kože posebna svjetlosna kapsula ili zavoj na torzu pacijenta blizu grudnog koša.

Kardiohirurzi u eksperimentalnoj operacionoj sali implantirali su danas novu grupu svjetlosno osjetljivih ćelija pejsmejkera ​​u srce minijaturne svinje.

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Prvo su koristili posebnu polimernu podlogu, a zatim su ćelije ubrizgali u srce putem šprica u obliku posebnih mikrokapsula.

"Efekat bi trebalo da traje pet do sedam dana", naglasio je Romanov.

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Pejsmejker

Srce

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