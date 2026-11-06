Na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine danas će biti pretežno sunčano, dok se u ostalim krajevima očekuje više oblaka, uz djelimično razvedravanje poslije podne, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Ujutro je magla moguća u Bihaću i Bugojnu, a vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura vazduha kretaće se od dva stepena u Livnu do sedam u Mostaru, dok će najviša dnevna biti od šest stepeni u Bihaću do 15 u Mostaru.

U Sarajevu se očekuje umjereno oblačno vrijeme, uz jutarnju temperaturu oko četiri i dnevnu oko osam stepeni.

Vremenska prognoza za vikend

U subotu se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz rijeke moguća je magla ili niska oblačnost.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do pet, na jugu do 10 stepeni, a dnevna od pet do 11, na jugu do 18 stepeni.

U nedjelju će biti umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne i tokom noći lokalno je moguća slaba kiša.

Jutarnja temperatura biće od nula do šest, na jugu do 10 stepeni, dok će se dnevna kretati od šest do 11, na jugu do 16 stepeni.