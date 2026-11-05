Razočarenje u Loto 5 izvlačenju: Sve ''tanko''

Ogromna većina igrača Loto 5 ostali su kratkih rukava u posljednjem kolu igre koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.

Nije bilo glavnog dobitka 5+1 vrijednog oko 400 hiljada maraka, ali nije bilo nijedne petice.

Najveći dobitak ostvario je jedan igrač koji je pogodio dodatni broj i četiri sa glavne kombinacije.

On je osvojio nešto manje od 3.400 KM.

Bilo je šest igrača koji su pogodili četvorke i oni su dobili po 220 KM.

U ovom kolu nije uplaćena ni dobitna Džoker kombinacija, pa će tako fond za naredno kolo rasti.