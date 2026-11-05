Uroš Gligić iz Kadinjana kod Laktaša proslavio 100. rođendan

U krugu porodice, rodbine i prijatelja, Uroš Gligić iz Kadinjana kod Laktaša proslavio je veliki životni jubilej – 100. rođendan.

Tako je postao jedan od rijetkih ljudi koji su dočekali čitav vijek života.

Centralno mjesto na proslavi zauzela je rođendanska torta sa velikim zlatnim brojem 100, simbolom jednog vijeka ispunjenog uspomenama, iskustvima, radostima i životnim izazovima.

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Od najmlađih do najstarijih članova porodice, svi su željeli da budu dio ovog posebnog trenutka.

Zajedničke fotografije zabilježile su generacije okupljene oko slavljenika, a uspomene sa proslave ostaju trajno svjedočanstvo ljubavi i pažnje kojom je Uroš okružen, prenosi "Glas Srpske".

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Stoti rođendan nije samo veliki životni jubilej, već i prilika da se podsjetimo na vrijednosti porodice, međusobnog poštovanja i povezanosti generacija. Iza jednog vijeka života kriju se brojne priče, sjećanja i iskustva koja predstavljaju dragocjeno nasljeđe za potomke.