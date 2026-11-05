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Svi su ludi za Er Frajer fritezama: Jesu li stvarno toliko dobre?

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АТВ редакција
05.11.2026 15:00

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Sveže pečeni kolačići na poslužavniku pored friteze na vruć vazduh i tostera.
Foto: pexels/Lisa Fotios

Friteze na vruć vazduh postale su jedan od najpopularnijih kuhinjskih aparata zahvaljujući obećanju da mogu pripremiti hrskav pomfrit i sočno meso sa minimalnom količinom masti, ali stvarnost iza agresivnih marketinških poruka otkriva drugačiju sliku.

Iako ovi uređaji mogu biti izuzetno korisni, oni zapravo nisu revolucionarne mašine za prženje, već najobičnije minijaturne rerne sa snažnim ventilatorima.

Kada je riječ o zdravijoj ishrani, tvrdnje proizvođača su djelimično tačne. Priprema hrane zaista zahtjeva samo nekoliko kapi ulja umjesto dubokog prženja, čime se drastično smanjuje unos masti i kalorija. Međutim, pravi problem nastaje kada se svako smanjenje masti automatski izjednači sa zdravim obrokom. Smrznuti i visoko prerađeni proizvodi ubačeni u aparat ne postaju misteriozno zdraviji, niti sol i šećer u njima magično nestaju pod udarima vrućeg vazduha.

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Hronika

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Aparat nema nikakve veze sa obećanjima o mršavljenju, jer kalorijski unos i dalje isključivo zavisi od namirnica koje kupac bira.

Stručnjaci posebno upozoravaju na pitanje akrilamida, materije koja se stvara tokom termičke obrade skrobnih namirnica na visokim temperaturama. Najnovija naučna studija objavljena ove godine pokazala je da najveća prosječna koncentracija akrilamida prilikom pečenja krompira može nastati upravo u fritezi na vruć vazduh, što dokazuje da manjak ulja ne znači uvijek i manji broj neželjenih materija u hrani.

Stvarna ušteda vremena i ograničenja u praksi

Kada je riječ o uštedi vremena i struje, aparati imaju stvarne prednosti, ali samo u određenim okolnostima. Zbog malog kapaciteta grejne komore uređaj ne zahtjeva dugo zagrevanje, što ga čini idealnim i najisplativijim za pripremu jedne ili dvije porcije do pola sata.

S druge strane, ukoliko spremate obrok za četvoročlanu porodicu, hranu ćete morati da pečete iz više tura. U tom slučaju, svaka ušteda na vremenu i struji potpuno nestaje, a standardna rerna postaje daleko efikasnije rješenje.

Konačna presuda je da friteze na vruć vazduh nisu prevara, već izuzetno koristan alat za brzu pripremu malih porcija uz znatno manje dodate masti. Ipak, najveća greška je vjerovanje potrošača da puka kupovina popularnog aparata može preko noći promeniti nezdrave životne navike, prenosi telegraf.

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Er Frajer

Friteza

Hrana

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