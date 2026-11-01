Hrana na ulicama? Hoće li narod Njemačke biti gladan, ministar prosvjete osudio nerede

Njemački ministar prosvjete Karin Prin osudila je nerede nakon protesta mladih u nekoliko njemačkih gradova, insistirajući da se moraju riješiti važna pitanja koja su pokrenuli mladi demonstranti.

"Činjenica da su nasilni pojedinci efikasno 'oteli' demonstracije na nekim mjestima skrenula je pažnju sa stvarnih briga mlađe generacije. Posebno žalim zbog toga", rekla je ministar iz Hrišćansko-demokratske stranke kancelara Fridriha Merca.

Ona je istakla da je većina mirno izašla na ulice, prenosi DPA.

"Čujem njihove glasove i želim da se uključim u detaljnije diskusije sa njima. Oštro osuđujem ozbiljno nasilje koje se dogodilo u nekoliko gradova. Ne možemo ovo tolerisati", rekla je ona.

Prinova je pozvala na reforme penzionog, sistema njege i zdravstvene zaštite kako bi se osiguralo da će biti dovoljno sredstava za hitno potrebna ulaganja u obrazovanje i buduće generacije, prenosi Srna.

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"Moramo učiniti obrazovanje stalnim prioritetom broj jedan za cijelo društvo u našoj zemlji", rekla je ona.

Prinova je istakla planove za uvođenje obaveznih jezičkih procjena u vrtićima u nepovoljnim područjima, osiguravajući da sva djeca krenu u školu sa jednako dobrim mogućnostima.

Kao i u drugim evropskim zemljama, njemačke osnovne škole primaju mnogo djece koja ne govore tečno njemački jezik kada krenu u školu.

Prinova će naredne sedmice održati sastanke sa predstavnicima Federalne studentske konferencije, kao i sa predsjednicom Sindikata radnika u obrazovanju i nauci Majke Finern.