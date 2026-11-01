Logo

Hrana na ulicama? Hoće li narod Njemačke biti gladan, ministar prosvjete osudio nerede

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.11.2026 17:14

Komentari:

0
Кроасани и хљеб леже на улици у Франкфурту, у Њемачкој, у недјељу, 1. новембра 2026. године — дан након што је група људи изазвала нереде након протестне шетње одржане под слоганом „Генерација З преузима ствар у своје руке”.
Foto: Tanjug/AP Photo/Michael Probst

Njemački ministar prosvjete Karin Prin osudila je nerede nakon protesta mladih u nekoliko njemačkih gradova, insistirajući da se moraju riješiti važna pitanja koja su pokrenuli mladi demonstranti.

"Činjenica da su nasilni pojedinci efikasno 'oteli' demonstracije na nekim mjestima skrenula je pažnju sa stvarnih briga mlađe generacije. Posebno žalim zbog toga", rekla je ministar iz Hrišćansko-demokratske stranke kancelara Fridriha Merca.

Ona je istakla da je većina mirno izašla na ulice, prenosi DPA.

"Čujem njihove glasove i želim da se uključim u detaljnije diskusije sa njima. Oštro osuđujem ozbiljno nasilje koje se dogodilo u nekoliko gradova. Ne možemo ovo tolerisati", rekla je ona.

Prinova je pozvala na reforme penzionog, sistema njege i zdravstvene zaštite kako bi se osiguralo da će biti dovoljno sredstava za hitno potrebna ulaganja u obrazovanje i buduće generacije, prenosi Srna.

Њемачка демонстрације

Svijet

"Povećane cijene energenata podstiču nerede u Njemačkoj"

"Moramo učiniti obrazovanje stalnim prioritetom broj jedan za cijelo društvo u našoj zemlji", rekla je ona.

Prinova je istakla planove za uvođenje obaveznih jezičkih procjena u vrtićima u nepovoljnim područjima, osiguravajući da sva djeca krenu u školu sa jednako dobrim mogućnostima.

Kao i u drugim evropskim zemljama, njemačke osnovne škole primaju mnogo djece koja ne govore tečno njemački jezik kada krenu u školu.

Prinova će naredne sedmice održati sastanke sa predstavnicima Federalne studentske konferencije, kao i sa predsjednicom Sindikata radnika u obrazovanju i nauci Majke Finern.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

Protesti

Hrana

Frankfurt

demonstracije

Komentari (0)

Pročitajte više

Комадићи разбијеног стакла леже на улици у Франкфурту у Њемачкој, у недјељу, 1. новембра 2026. године, дан након што је група људи дивљала послије протестне шетње под слоганом „Генерација З преузима ствар у своје руке“.

Svijet

Njemačka: Izgrednici i pljačkaši biće pozvani na odgovornost

4 h

0
Разбијени излог златаре у Франкфурту у Њемачкој у недјељу, 1. новембра 2026. године, дан након што је група људи дивљала након протестне шетње под слоганом „Генерација З преузима ствари у своје руке“.

Svijet

Policija štiti prodavnice u Frankfurtu

7 h

0
Особа обучена у костим Бетмена стоји испред запаљеног контејнера за смеће у центру Франкфурта у суботу, 31. октобра 2026. године.

Svijet

Evropa gorjela tokom „Noći vještica“: Neredi, pljačke i sukobi s policijom

8 h

1
Нереди и сукоби обиљежили су протесте младих широм Њемачке. У Франкфурту и Келну изгредници су пљачкали продавнице, разбијали излоге и нападали полицију, а ухапшен је велики број демонстраната.

Svijet

Neredi u Frankfurtu i Kelnu, izgrednici napali policiju

9 h

0

Više iz rubrike

Шери Вокер и Дастин Вокер оптужени за сливање дјевојчице (11)

Svijet

Očuh silovao dijete, majka i baka znale za zlostavljanje: Stigla presuda za zločin koji je šokirao svijet

1 h

0
Једна особа разбија излог продавнице оружја током немира у центру Франкфурта у суботу, 31. октобра 2026. године.

Svijet

"Povećane cijene energenata podstiču nerede u Njemačkoj"

1 h

0
Полиција за разбијање демонстрација, под пуном опремом, суочава се са ватром на улици током ноћних протеста у граду.

Svijet

Hiljade radnika traži povećanje plata, policija upotrijebila suzavac da ih rastjera

1 h

0
Демонстрант разбија камене блокове на мање комаде током сукоба са полицијом на протесту због трошкова живота и образовања у Паризу, у Француској, у суботу, 31. октобра 2026. године.

Svijet

U demonstracijama povrijeđeno preko 60 ljudi

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima