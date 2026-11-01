Logo

Njemačka: Izgrednici i pljačkaši biće pozvani na odgovornost

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.11.2026 13:53

Komentari:

0
Комадићи разбијеног стакла леже на улици у Франкфурту у Њемачкој, у недјељу, 1. новембра 2026. године, дан након што је група људи дивљала послије протестне шетње под слоганом „Генерација З преузима ствар у своје руке“.
Foto: Tanjug/AP Photo/Michael Probst

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint osudio je nerede koji su uslijedili nakon omladinskih demonstracija u nekoliko većih gradova, uključujući Berlin, Keln i Frankfurt, okrivljujući izgrednike za nasilje.

"Nasilne ljevičarske grupe i izgrednici iz migrantskih zajednica uveče su pokvarili inače mirne demonstracije. Izgrednici i pljačkaši biće identifikovani i pozvani na odgovornost. Nakon ovih kršenja javnog mira moraju uslijediti ozbiljne kazne", rekao je Dobrint tabloidu "Bild".

Dobrint je pohvalio akcije snaga bezbjednosti.

"Nasilni ispadi poput onih viđenih u Parizu spriječeni su zahvaljujući naporima naših policajaca. Strategija policijske operacije, koja je uključivala snažno vidljivo prisustvo i decentralizovano raspoređivanje snaga, pokazala se uspješnom", istakao je Dobrint.

Nakon prvobitno mirnih demonstracija u kojima je učestvovalo desetine hiljada mladih ljudi, tokom večeri su izbili nasilni incidenti i neredi, posebno u Frankfurtu i Kelnu.

U Berlinu su bacane flaše i petarde. Policija je koristila vodene topove u nekoliko gradova.

Omladinska inicijativa "Generacija Z preuzima kontrolu" pozvala je na mirne proteste u više od 30 gradova.

Njeni zahtevi uključuju povećanje finansiranja škola, mjere za rješavanje problema rastućih troškova života i jače politike za suzbijanje globalnog zagrijavanja, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

Frankfurt

Policija

pljačkaši

demonstracije

Komentari (0)

Pročitajte više

Полиција и демонстранти суочавају се током протеста због високих трошкова живота и стања у образовању у Паризу, Француска, у суботу, 31. октобра 2026. године.

Svijet

Više od 560 privedenih na protestima u Francuskoj, sukobi eskalirali

1 h

0
Особа обучена у костим Бетмена стоји испред запаљеног контејнера за смеће у центру Франкфурта у суботу, 31. октобра 2026. године.

Svijet

Evropa gorjela tokom „Noći vještica“: Neredi, pljačke i sukobi s policijom

4 h

1
Разбијени излог златаре у Франкфурту у Њемачкој у недјељу, 1. новембра 2026. године, дан након што је група људи дивљала након протестне шетње под слоганом „Генерација З преузима ствари у своје руке“.

Svijet

Policija štiti prodavnice u Frankfurtu

3 h

0
Нереди и сукоби обиљежили су протесте младих широм Њемачке. У Франкфурту и Келну изгредници су пљачкали продавнице, разбијали излоге и нападали полицију, а ухапшен је велики број демонстраната.

Svijet

Neredi u Frankfurtu i Kelnu, izgrednici napali policiju

5 h

0

Više iz rubrike

русија катедрала пун мјесец ст. петербург 2026.

Svijet

Rusija osniva međunarodnu svemirsku akademiju

55 min

0
Полиција и демонстранти суочавају се током протеста због високих трошкова живота и стања у образовању у Паризу, Француска, у суботу, 31. октобра 2026. године.

Svijet

Više od 560 privedenih na protestima u Francuskoj, sukobi eskalirali

1 h

0
Припадник државне полиције се сагиње да подигне пиштољ на Меморијал Драјву у Кембриџу, Масачусетс, у понедјељак, 11. маја 2026.

Svijet

Skandal u SAD: Hakeri objavili tajne podatke 41.000 agenata! Osveta za ubistva?

1 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Svijet

Rusija zabranila izvoz dizela do sljedeće godine

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima