Njemačka: Izgrednici i pljačkaši biće pozvani na odgovornost

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint osudio je nerede koji su uslijedili nakon omladinskih demonstracija u nekoliko većih gradova, uključujući Berlin, Keln i Frankfurt, okrivljujući izgrednike za nasilje.

"Nasilne ljevičarske grupe i izgrednici iz migrantskih zajednica uveče su pokvarili inače mirne demonstracije. Izgrednici i pljačkaši biće identifikovani i pozvani na odgovornost. Nakon ovih kršenja javnog mira moraju uslijediti ozbiljne kazne", rekao je Dobrint tabloidu "Bild".

Dobrint je pohvalio akcije snaga bezbjednosti.

"Nasilni ispadi poput onih viđenih u Parizu spriječeni su zahvaljujući naporima naših policajaca. Strategija policijske operacije, koja je uključivala snažno vidljivo prisustvo i decentralizovano raspoređivanje snaga, pokazala se uspješnom", istakao je Dobrint.

Nakon prvobitno mirnih demonstracija u kojima je učestvovalo desetine hiljada mladih ljudi, tokom večeri su izbili nasilni incidenti i neredi, posebno u Frankfurtu i Kelnu.

U Berlinu su bacane flaše i petarde. Policija je koristila vodene topove u nekoliko gradova.

Omladinska inicijativa "Generacija Z preuzima kontrolu" pozvala je na mirne proteste u više od 30 gradova.

Njeni zahtevi uključuju povećanje finansiranja škola, mjere za rješavanje problema rastućih troškova života i jače politike za suzbijanje globalnog zagrijavanja, prenosi Srna.