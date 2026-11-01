Neredi u Frankfurtu i Kelnu, izgrednici napali policiju

Neredi, pljačke i napadi na policiju obilježili su proteste koje su predvodili mladi ljudi u Njemačkoj, a ozbiljni nemiri su izbili u Frankfurtu i Kelnu uveče nakon uglavnom mirnih demonstracija tokom dana.

Izgrednici su razbijali izloge i pljačkali prodavnice u centru Frankfurta, dok je policija prijavila napade Molotovljevim koktelima. U Kelnu su policajci napadnuti flašama u blizini čuvene gradske katedrale.

Demonstranti u Frankfurtu su provaljivali u prodavnice sportske opreme i krali patike i drugu opremu, javlja DPA.

Među napadnutim preduzećima kasno sinoć bila je i specijalizovana prodavnica vatrenog oružja. Policija je uhapsila nekoliko ljudi i pronašla dva komada ukradenog oružja, iako zvaničnici nisu precizirali kakvu vrstu.

Izgrednici su takođe zapalili kante za smeće, skidali ulične znakove i razbijali izloge saobraćajnim znakovima i drugim predmetima.

Pored Frankfurta, njemačkog finansijskog centra, bilo je incidenata nasilja u Berlinu, Kelnu i Hamburgu, a policija je saopštila da je koristila vodene topove da bi rastjerala demonstrante koji su gađali radnike hitnih službi vatrometom, kamenjem i flašama.

Hiljade ljudi se ranije pridružilo demonstracijama koje je organizovala omladinska grupa "Generacija Z preuzima kontrolu", kako bi protestovali zbog nedovoljnog finansiranja škola, visokih troškova života, smanjenja javne potrošnje i obavezne vojne službe.

Veliki dio glavne trgovačke ulice u Frankfurtu zatvorila je policija, javila je novinska agencija AFP. Neimenovani portparol policije rekao je da je u gradu uhapšen veliki broj ljudi.

U Frankfurtu, ali i u drugim gradovima došlo je do direktnih sukoba policije i demonstranata.

Političari i policija okrivili su za nasilje grupe maskiranih i radikalnih ljevičarskih aktivista.

Neredi su uslijedili nakon demonstracija desetina hiljada mladih ljudi širom Njemačke zbog rastućih troškova života, lošeg školstva, zahtijevajući veću socijalnu pravdu.

Učesnici su nosili transparente sa sloganima kao što su "Naša budućnost nije na prodaju", "Promjena sistema, ne klimatske promjene", "Obrazovanje, ne bombe" i druge.

Protesti u Njemačkoj uslijedili su nakon sličnih masovnih protesta koje su predvodili mladi u Francuskoj, gdje je juče takođe demonstriralo više od 320.000 ljudi, prenosi Srna.