Haos na ulicama Francuske: Sukobi demonstranata i policije, stotine uhapšenih

Masovni protesti održani su u subotu širom Francuske, a na ulice je izašlo oko 320.000 ljudi nezadovoljnih visokim troškovima života i sve lošijim uslovima u školama. Iako su okupljanja počela mirno, u više gradova došlo je do žestokih sukoba demonstranata i policije.

Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, samo u Parizu okupilo se oko 70.000 demonstranata, dok je širom zemlje privedeno 296 osoba.

Najozbiljniji sukobi zabilježeni su u Parizu i Lionu, gdje je policija u kasnim poslijepodnevnim časovima upotrijebila suzavac kako bi rastjerala okupljene.

Policajce zahvatio plamen

Na ulicama francuske prijestonice odjekivale su pirotehničke eksplozije, a situacija je dodatno eskalirala kada su pojedini demonstranti počeli da bacaju zapaljive naprave na pripadnike interventne policije.

Na snimcima koje je objavila francuska televizija BFMTV vidi se kako demonstranti gađaju policajce zapaljivim napravama, nakon čega je nekoliko pripadnika policije zahvatio plamen.

Napetosti su posebno porasle kada su demonstranti stigli do kraja planirane rute protesta na južnoj periferiji Pariza.

Interventna policija naredila je okupljenima da napuste područje, ali je rastjerivanje demonstranata teklo sporo, što je dovelo do novih sukoba.

Neredi i u drugim francuskim gradovima

Osim u Parizu i Lionu, sukobi demonstranata i policije zabilježeni su i u Marselju, Renu i Tuluzu.

U Marselju su na ulicama zapaljeni različiti predmeti, a vatrogasci su intervenisali kako bi ugasili požare.

U Renu su pojedini demonstranti ispaljivali projektile prema policijskim službenicima, potvrdila je lokalna prefektura.

Zbog masovnih okupljanja širom Francuske bilo je raspoređeno oko 70.000 policajaca i pripadnika drugih bezbjednosnih službi.

Sličan broj pripadnika bezbjednosnih snaga bio je angažovan i prethodnog vikenda, kada su vlasti uglavnom uspjele da spriječe nasilje i uništavanje imovine kakvo je zabilježeno 17. oktobra.

Zašto Francuzi protestuju?

Proteste su organizovali sindikati, školske i studentske organizacije, kao i pokret Žutih prsluka, koji se u Francuskoj pojavio 2018. godine.

Prvobitno su na ulice izašli mladi, nezadovoljni nedostatkom nastavnog osoblja i opreme u školama.

Protesti traju već sedmicama, a od sredine oktobra pridružile su im se i druge grupe građana, prvenstveno zbog visokih troškova života.

Nezadovoljstvo građana tako je preraslo u masovne demonstracije širom zemlje, koje su u subotu u više gradova prerasle u nasilne sukobe sa policijom.