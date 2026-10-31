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Policija počela da privodi aktiviste u Berlinu

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31.10.2026 20:38

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Полицајци се боре са демонстрантима током протеста под слоганом „Генерација З брине о томе“ у Берлину, Њемачка, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Njemačka policija je počela da pritvara aktiviste u centru Berlina i upotrijebila je biber-sprej protiv demonstranata, javio je dopisnik RIA Novosti.

Demonstranti su počeli da bacaju prazne flaše i petarde na policajce. Kao odgovor, policija je počela da pritvara pojedince.

Slični protesti održani su danas u više od 30 drugih njemačkih gradova. Ključni zahtjevi demonstranata uključuju reformu obrazovanja, akcije za rješavanje problema rastućih troškova života i zabranu povratka obavezne vojne službe u Njemačkoj, prenosi Srna.

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Berlin

Njemačka

Policija

privođenje

Protesti

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