Policija počela da privodi aktiviste u Berlinu

Njemačka policija je počela da pritvara aktiviste u centru Berlina i upotrijebila je biber-sprej protiv demonstranata, javio je dopisnik RIA Novosti.

Demonstranti su počeli da bacaju prazne flaše i petarde na policajce. Kao odgovor, policija je počela da pritvara pojedince.

Slični protesti održani su danas u više od 30 drugih njemačkih gradova. Ključni zahtjevi demonstranata uključuju reformu obrazovanja, akcije za rješavanje problema rastućih troškova života i zabranu povratka obavezne vojne službe u Njemačkoj, prenosi Srna.