Lavrov pokrenuo pitanja zamrzavanja imovine, pljenidbe brodova, sankcija

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov dao je sveobuhvatnu procjenu destruktivnih akcija koje podrivaju međunarodnu trgovinu, uključujući zaplijene trgovačkih brodova, sankcije i zamrzavanje imovine i druge beskrupulozne metode na sastanku ministara spoljnih poslova G20 u Atlanti, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Lavrov je izložio stavove Rusije o izvorima globalnih tenzija, "posebno u oblastima kritičnim za globalnu ekonomiju: energetskoj i prehrambenoj bezbjednosti i stabilnom funkcionisanju lanaca snabdijevanja i brodskih ruta na otvorenoj i nediskriminatornoj osnovi", prenio je TASS.

"Naglasili smo važnost jačanja multipolarnog svjetskog poretka, reforme ekonomskog upravljanja i suzbijanja nelojalne konkurencije i neokolonijalnih praksi", saopšteno je iz Ministarstva, prenosi Srna.