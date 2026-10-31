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Lavrov pokrenuo pitanja zamrzavanja imovine, pljenidbe brodova, sankcija

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31.10.2026 20:19

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Министар спољних послова Мексика Роберто Веласко, шеф руске дипломатије Сергеј Лавров, министар спољних послова Саудијске Арабије Фејсал бин Фархан и министар спољних послова Турске Хакан Фидан присуствују састанку министара спољних послова Г20 у Атланти, у петак, 30. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Megan Varner/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov dao je sveobuhvatnu procjenu destruktivnih akcija koje podrivaju međunarodnu trgovinu, uključujući zaplijene trgovačkih brodova, sankcije i zamrzavanje imovine i druge beskrupulozne metode na sastanku ministara spoljnih poslova G20 u Atlanti, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Lavrov je izložio stavove Rusije o izvorima globalnih tenzija, "posebno u oblastima kritičnim za globalnu ekonomiju: energetskoj i prehrambenoj bezbjednosti i stabilnom funkcionisanju lanaca snabdijevanja i brodskih ruta na otvorenoj i nediskriminatornoj osnovi", prenio je TASS.

"Naglasili smo važnost jačanja multipolarnog svjetskog poretka, reforme ekonomskog upravljanja i suzbijanja nelojalne konkurencije i neokolonijalnih praksi", saopšteno je iz Ministarstva, prenosi Srna.

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Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

sankcije

Samit G20

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