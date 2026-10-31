Tramp objavio mapu Grenlanda kao američku vojnu bazu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp podijelio je mapu koja prikazuje Grenland kao bazu za američko ratno vazduhoplovstvo.
"Dobrodošli na Grenland", piše na mapi, objavljenoj na njegovom nalogu "Trut sošl".
U septembru su SAD, Danska i Grenland potpisale trilateralni sporazum o bezbjednosti usmjeren na jačanje bezbjednosti na Grenlandu, Arktiku i sjevernoatlantskom regionu.
Tramp je rekao da će sporazum otvoriti put SAD da uspostave dvije vojne baze na ostrvu.
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