Tramp objavio mapu Grenlanda kao američku vojnu bazu

Predsjednik SAD Donald Tramp podijelio je mapu koja prikazuje Grenland kao bazu za američko ratno vazduhoplovstvo.

"Dobrodošli na Grenland", piše na mapi, objavljenoj na njegovom nalogu "Trut sošl".

U septembru su SAD, Danska i Grenland potpisale trilateralni sporazum o bezbjednosti usmjeren na jačanje bezbjednosti na Grenlandu, Arktiku i sjevernoatlantskom regionu.

Tramp je rekao da će sporazum otvoriti put SAD da uspostave dvije vojne baze na ostrvu.