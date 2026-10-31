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Tramp objavio mapu Grenlanda kao američku vojnu bazu

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31.10.2026 18:05

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Доналд Трамп објавио је мапу на којој је Гренланд приказан као америчка војна база, што је поново скренуло пажњу на планове Вашингтона за војно присуство на стратешки важном арктичком острву.
Foto: Truthsocial/ Donald J. Trump/printscreen

Predsjednik SAD Donald Tramp podijelio je mapu koja prikazuje Grenland kao bazu za američko ratno vazduhoplovstvo.

"Dobrodošli na Grenland", piše na mapi, objavljenoj na njegovom nalogu "Trut sošl".

U septembru su SAD, Danska i Grenland potpisale trilateralni sporazum o bezbjednosti usmjeren na jačanje bezbjednosti na Grenlandu, Arktiku i sjevernoatlantskom regionu.

Tramp je rekao da će sporazum otvoriti put SAD da uspostave dvije vojne baze na ostrvu.

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Tagovi :

Amerika

Donald Tramp

Vojna baza

Grenland

Grenland Tramp

Mapa

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