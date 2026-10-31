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Francuski studenti najavili blokade univerziteta i škola od 3. novembra

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31.10.2026 17:32

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Демонстрант држи заставу Француске током протеста против растуће цијене живота у Стразбуру, Француска, у суботу, 24. октобра 2026.
Foto: AP Photo/Jean-Francois Badias/Tanjug

Francuski studentski sindikati pozvali su studente da blokiraju obrazovne ustanove počev od utorka, 3. novembra, objavila je televizija BFMTV, pozivajući se na predstavnike sindikata.

"Pozivamo na obnovljene blokade univerziteta i srednjih škola počev od utorka. Takođe ćemo blokirati institucije prije nego što se pridružimo demonstracijama 5. novembra", rekla je predstavnik studentskog sindikata Sabrin Harbah uoči protesta u Parizu.

Ona je napomenula da će se demonstranti mobilisati kako bi insistirali na ispunjenju svojih zahtjeva.

"Izaći ćemo u još većem broju i pokazati da su naši zahtjevi opravdani", naglasila je ona.

Generalni sekretar Nacionalnog studentskog sindikata Francuske /UNEF/ Manon More rekla je da Vlada još uvijek nije dala konkretan odgovor na zahtjeve omladine, prenosi Srna.

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Francuska

protesti u Francuskoj

demonstracije

studenti protesti

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