Francuski studenti najavili blokade univerziteta i škola od 3. novembra

Francuski studentski sindikati pozvali su studente da blokiraju obrazovne ustanove počev od utorka, 3. novembra, objavila je televizija BFMTV, pozivajući se na predstavnike sindikata.

"Pozivamo na obnovljene blokade univerziteta i srednjih škola počev od utorka. Takođe ćemo blokirati institucije prije nego što se pridružimo demonstracijama 5. novembra", rekla je predstavnik studentskog sindikata Sabrin Harbah uoči protesta u Parizu.

Ona je napomenula da će se demonstranti mobilisati kako bi insistirali na ispunjenju svojih zahtjeva.

"Izaći ćemo u još većem broju i pokazati da su naši zahtjevi opravdani", naglasila je ona.

Generalni sekretar Nacionalnog studentskog sindikata Francuske /UNEF/ Manon More rekla je da Vlada još uvijek nije dala konkretan odgovor na zahtjeve omladine, prenosi Srna.