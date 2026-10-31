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Teheran traži ublažavanje sankcija

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31.10.2026 17:31

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Техеран тражи ублажавање санкција
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Iranski uslovi za rješenje i moguće pregovore sa SAD uključuju ublažavanje sankcija i smanjenje američkih snaga u regionu, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči za "Al džaziru".

"Naši uslovi uključuju ukidanje sankcija uvedenih nakon Memoranduma iz Islamabada i smanjenje američkih snaga u regionu", rekao je Arakči.

On je dodao da će Teheran odlučiti da li će voditi direktne ili indirektne pregovore kada Vašington prihvati njihove uslove.

Arakči, takođe, ističe da Teheran zahtijeva oslobađanje zamrznute iranske imovine i ublažavanje sankcija za naftni sektor, prenosi Srna.

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Teheran

Amerika

Abas Arakči

Vašington

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