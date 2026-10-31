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Francuska pod opsadom: 70.000 policajaca na ulicama, očekuju se masovni protesti

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31.10.2026 16:38

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Полиција и демонстранти суочавају се током протеста због високих трошкова живота и стања у образовању у Паризу, Француска, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Pariska policija sprovela je 1.200 provjera na željezničkim stanicama i okolnim područjima na dan protesta u namjeri da identifikuje izgrednike.

Kako je policija objavila na "Iksu", cilj je spriječiti demonstrante od paljenja petardi, sredstava za vatromet, nošenja oštrih i drugih zabranjenih predmeta na protestima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je na protestima širom zemlje zbog visokih troškova života do 14.00 časova uhapšeno 27 osoba, i da situacija širom zemlje "djeluje generalno mirno".

U saopštenju se navodi da u demonstracijama širom zemlje učestvuje 15.000 ljudi i dodaje da je do istog vremena prošle subote bilo uhapšeno 217 osoba.

Večeras se širom zemlje očekuje više stotina hiljada demonstranata, navodi DPA.

Policija je, takođe, rasporedila "sva raspoloživa sredstva" i u vazduhu kako bi osigurala bezbjednost.

Prema zvaničnoj naredbi, dronovi sa kamerama snimaju i prenose fotografije situacije u glavnom gradu Francuske.

Kao i prošlog vikenda, oko 70.000 policajaca i drugih pripadnika bezbjednosnih snaga raspoređeno je širom zemlje kako bi se spriječili ozbiljni izlivi nasilja i pljačke.

Demonstracije su pozvali sindikati, školske i studentske organizacije, kao i pokret "Žutih prsluka", a očekuje se da će većina marševa početi rano popodne.

Policijski čas i ograničenja za skupove ostali su na snazi nakon što su izgrednici u više gradova početkom mjeseca nanijeli veliku štetu imovini.

Mladim ljudima u Francuskoj, koji već sedmicama demonstriraju tražeći bolje osoblje i opremu u školama, od sredine oktobra pridružile su se i druge grupe, protestujući prvenstveno zbog visokih troškova života, prenosi Srna.

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protesti u Francuskoj

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