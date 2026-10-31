Bila mu je nastavnica, a onda je rodila njegovo dijete: Godinama krila istinu, sada joj prijeti robija!

Nastavnica koja je priznala da je rodila dete sa svojim 13-godišnjim učenikom suočava se sa kaznom do pet godina zatvora, nakon što je priznala krivicu pred sudom.

Lora Karon (36) izjasnila se u srijedu krivom po optužbi za ugrožavanje dobrobiti deteta seksualnim odnosom drugog stepena, pred sudom u Kejp Mejju, u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi.

Prema sporazumu o priznanju krivice, prijeti joj do pet godina zatvora.

Takođe će izgubiti nastavničku licencu, moraće da bude upisana u registar seksualnih prestupnika i biće pod doživotnim nadzorom uslovne kazne, saopštilo je tužilaštvo okruga Kejp Mej.

Karon će morati da prođe procjenu u Centru za dijagnostiku i liječenje odraslih, kako bi se utvrdilo da li se njeno ponašanje može okarakterisati kao ponavljajuće ili kompulzivno, što bi moglo da utiče na visinu kazne.

Ukoliko procjena bude završena na vrijeme, izricanje presude zakazano je za 8. januar.

Nastavnica je optužena u januaru 2025. godine, nakon što su istražitelji otkrili da je seksualno zlostavljala učenika u periodu od 2016. do 2020. godine. Zlostavljanje je počelo kada je dječak imao svega 11 godina.

Njihovo dijete rođeno je 2019. godine, kada je dječak imao 13, a Karon 28 godina.

Dječak, koji je u februaru 2025. ekskluzivno govorio za britanski Dejli mejl tada je izjavio da ne vjeruje da ga je nastavnica vrbovala ili manipulisala njime i da smatra da ne bi trebalo da završi u zatvoru.

Tvrdio je da sebe ne doživljava kao žrtvu, da Karon voli svim srcem i da se nada da će uskoro ponovo moći da budu porodica. Za sada se nije oglašavao povodom njenog priznanja krivice.

"Trebalo bi da odbace sve optužbe. Nisam bio vrbovan, silovan niti izmanipulisan. Ona nikada nije prva započela ništa. Ja sam sve pokrenuo. Da se ja pitam, ne bi završila u zatvoru", rekao je tada za Dejli mejl.

Tužilaštvo, međutim, tvrdi da je Karon iskoristila dječaka i godinama ga zlostavljala prije nego što je sa njim dobila dijete.

Njihovu vezu su krili, a Karon je navodno prijateljima na proslavi povodom rođenja bebe rekla da otac djeteta „nije prisutan u njenom životu“.

Slučaj je otkriven tek nekoliko godina kasnije, kada je dječakov otac vidio fotografiju kćerke koju je Karon tada već imala i primijetio nevjerovatnu sličnost između nje i svog sina.

Karon je radila kao učiteljica petog razreda i košarkaška trenerka u osnovnoj školi Midl taunšip 2. Dečaka je upoznala nakon što je prethodno predavala njegovoj starijoj sestri.

Njegovi roditelji bili su zadovoljni načinom na koji je Karon radila sa njihovom kćerkom, pa su željeli da i njihov sin dobije istu podršku.

Nastavnica se ubrzo sprijateljila sa dječakovom majkom, što joj je omogućilo da se još više približi porodici. Roditelji su joj toliko vjerovali da su joj povjeravali brigu o sinu i još dvoje djece, dozvoljavajući im čak i da prespavaju u njenoj kući.

Karon je počela da vodi djecu na košarkaške treninge poslije škole i pomaže im oko domaćih zadataka.

Vremenom su noćenja postajala sve češća, a djeca su sve više vremena provodila u njenoj kući. Upravo u tom periodu Karon je ostala trudna. Niko u dječakovoj porodici nije sumnjao da bi on mogao da bude otac djeteta.

Dječakov otac je na kraju kontaktirao nadležne organe nakon što je vidio fotografiju Karonine kćerke.

Prema izvoru koji je u avgustu 2025. govorio za Dejli mejl, DNK analiza potvrdila je biološku vezu između dječaka i djeteta.

Karon je nastavila da radi u osnovnoj školi i nakon rođenja kćerke, dok je živjela sa svojom majkom.

Dječak je za sve što se dogodilo okrivio svog oca, rekavši da je čitav slučaj počeo objavom na Fejsbuku.

"Sve je počelo objavom mog oca na Fejsbuku. Nisam želio da joj se tako nešto dogodi. Ovo je toliko duboko. Svijet uopšte ne zna šta je ona učinila za moju porodicu. Volim je svim srcem. Bila je tu za mene i moju porodicu", dodao je.

(Telegraf)