Pucnjava u tržnom centru u Kaliforniji: Jedna osoba poginula, šest povrijeđeno

Jedna osoba je poginula, a šest je povrijeđeno u pucnjavi u prodavnici „Spirit Halloween“ u tržnom centru „Solano Town Center“ u gradu Ferfildu, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Policija traga za osumnjičenim za napad.

Na mjestu pucnjave pronađeno je sedam osoba sa prostrelnim ranama. Jedna je preminula, dok je šest povrijeđenih prevezeno u lokalne bolnice. Najmanje troje nalazi se u kritičnom stanju.

Identiteti žrtava za sada nisu objavljeni.

1 dead, 6 injured in shooting at California Spirit Halloween | LINK IN BIO https://t.co/cZ2fczzVNp — KMBC (@kmbc) October 31, 2026

Šef policije Ferfilda Den Maršal pozvao je građane koji imaju informacije o napadu da ih dostave policiji. On je istakao da se istražitelji nadaju da će snimci nadzornih kamera iz tržnog centra pomoći u rasvjetljavanju slučaja.

Policija je saopštila da je istraga u toku, da se obavljaju razgovori sa svjedocima i da se radi na identifikaciji napadača.

(RTS)