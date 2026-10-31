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Pucnjava u tržnom centru u Kaliforniji: Jedna osoba poginula, šest povrijeđeno

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31.10.2026 15:30

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Једна особа је погинула, а шест је повријеђено у пуцњави у продавници „Spirit Halloween“ у тржном центру „Solano Town Center“ у граду Ферфилду, у америчкој савезној држави Калифорнији. Полиција трага за осумњиченим за напад.
Foto: X/printscreen

Jedna osoba je poginula, a šest je povrijeđeno u pucnjavi u prodavnici „Spirit Halloween“ u tržnom centru „Solano Town Center“ u gradu Ferfildu, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Policija traga za osumnjičenim za napad.

Na mjestu pucnjave pronađeno je sedam osoba sa prostrelnim ranama. Jedna je preminula, dok je šest povrijeđenih prevezeno u lokalne bolnice. Najmanje troje nalazi se u kritičnom stanju.

Identiteti žrtava za sada nisu objavljeni.

Šef policije Ferfilda Den Maršal pozvao je građane koji imaju informacije o napadu da ih dostave policiji. On je istakao da se istražitelji nadaju da će snimci nadzornih kamera iz tržnog centra pomoći u rasvjetljavanju slučaja.

Policija je saopštila da je istraga u toku, da se obavljaju razgovori sa svjedocima i da se radi na identifikaciji napadača.

(RTS)

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