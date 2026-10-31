Teško stanje! Denga groznica već odnijela 418 života, ne očekuje se stišavanje epidemije

Bangladeš je u oktobru zabilježio 173 smrtna slučaja od denga groznice, najviše u jednom mjesecu ove godine, a zdravstveni stručnjaci upozoravaju da se značajnije smirivanje epidemije ne očekuje prije decembra.

Prema podacima Ministarstva zdravlja te zemlje, od početka godine do 30. oktobra od denge je umrlo 418 ljudi, dok je više od 133.000 hospitalizovano, prenio je Rojters.

Broj smrtnih slučajeva u oktobru premašio je septembarski, kada je zabilježeno 148 žrtava.

Ljekari upozoravaju da se mnogi oboljeli od denge javljaju u bolnice tek kada razviju ozbiljne komplikacije.

U državnoj bolnici i medicinskom koledžu "Šahid Suhravardi" u Daki trenutno se leči 279 pacijenata, a u jednom danu primljeno je 67 novih, kazao je direktor ustanove Mirza Golam Sarvar.

Specijalista interne medicine ABM Abdulah ukazao je da ponovne infekcije, kao i kašnjenje u dijagnostikovanju i započinjanju liječenja, mogu da dovedu do težih oblika bolesti i smrtnih ishoda, prenosi Tanjug.

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Zdravstveni stručnjaci upozoravaju i da prisustvo sva četiri serotipa virusa denge povećava rizik od teškog oboljenja, jer osoba koja je preležala infekciju jednim sojem može kasnije da bude zaražena drugim.

Entomolog Kabirul Bašar sa Univerziteta Džahangirnagar je ocijenio da je malo vjerovatno da će broj smrtnih slučajeva da nastavi da raste tempom zabeleženim u oktobru, ali da će se prenošenje virusa nastaviti i tokom novembra.

On je naveo da bi pad broja oboljelih mogao da bude "skroman" i da se značajnije poboljšanje ne očekuje prije decembra.

Bangladeš još nije uveo vakcinu protiv denge, ali nadležni razmatraju tu mogućnost kao dugoročnu mjeru.