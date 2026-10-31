Nova prijetnja iz Teherana: Hamenei naredio proširenje liste meta, nema geografskih ograničenja

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei naredio je vojnim strukturama da ažuriraju spisak potencijalnih ciljeva, tako da se u dometu iranskih snaga nađe cjelokupna fizička i nefizička imovina Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Hamnei je to poručio u izjavi objavljenoj na svom zvaničnom Telegram kanalu, nakon sastanka sa najvišim vojnim zvaničnicima. Njegova poruka dolazi u trenutku novih nagađanja o mogućem nastavku rata na Bliskom istoku.

– Ako neprijatelji ponovo pokrenu vojne ili terorističke napade, oružane snage Islamske Republike i iranski narod odrediće vrijeme i uslove za njihov završetak – naveo je Hamnei.

Od vojske je zatražio da na svaku prijetnju odgovori odmah i bez geografskih ograničenja.

Jačanje vojne spremnosti

Hamnei je naredio i unapređenje vojno-obavještajnih kapaciteta, razvoj domaće odbrambene industrije te prilagođavanje vojne doktrine i taktike novim prijetnjama. Zatražio je i povećanje proizvodnje municije i oružja namijenjenog izviđanju, podršci i borbenim djelovanjima.

Sastanku su prisustvovali načelnik Generalštaba oružanih snaga general-major Abdolahi, komandant iranske vojske general-major Hatami i komandant Islamske revolucionarne garde general-major Vahidi.

Prema navodima iz saopštenja, komandanti su Hamneija informisali o spremnosti snaga na obali Persijskog zaliva, u Ormuskom moreuzu i Omanskom zalivu, kao i duž sjeverozapadne i jugoistočne granice zemlje.

Upozorenje na širenje sukoba

Istog dana oglasio se i portparol iranske vojske, brigadni general Mohamed Akramnija, koji je na društvenoj mreži Iks upozorio na posljedice mogućeg novog američkog napada.

Poručio je da bi se, ukoliko američki predsjednik Donald Tramp pod pritiskom Izraela pokrene novu vojnu akciju, sukob mogao proširiti na znatno veće geografsko područje.

Napetosti traju od februara, kada su SAD i Izrael napali Iran, a u tim napadima ubijeni su tadašnji vrhovni vođa Ali Hamnei i više visokih vojnih komandanata. Iran je potom uzvratio napadima na Izrael i američke vojne objekte na Bliskom istoku.