Državni savjet poništio odluku Upravnog suda, zabrana okupljanja u centru Pariza

Francuski Državni savjet poništio je odluku Upravnog suda kojom je sindikatima i pokretu Žutih prsluka dozvoljeno da održe velike demonstracije u centru Pariza, premjestivši ih na periferiju, saopštila je pariska policijska prefektura.

"Državni savjet je poništio odluku Upravnog suda", saopštila je policija na "Iksu".

Upravni sud Pariza juče je dozvolio održavanje demonstracija danas u centru grada, suspendujući zabranu koju je uvela policija. Vlasti su saopštile da će se žaliti na odluku.

Planirano je da marš počne na Trgu Bastilje, a završi se na Trgu nacije. Glavni francuski sindikat /CGT/ kritikovao je lokaciju koju su odobrile vlasti.

Tokom prethodnih protesta 24. oktobra, sud je donio odluku u korist vlasti nekoliko sati prije početka demonstracija, a njihova lokacija je na kraju promijenjena na predgrađe Pariza.

Protesti u Francuskoj su počeli sredinom septembra, kada su srednjoškolci u pariskim predgrađima izašli na ulice zahtijevajući poboljšanja u svojim školama. Kasnije su im se pridružili ljudi nezadovoljni rastom cijena, a pokret se proširio na druge regione.