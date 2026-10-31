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Tramp: Ovaj rat su započeli Iranci prije mnogo godina

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31.10.2026 11:42

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Трамп: Овај рат су започели Иранци прије много година
Foto: Tanjug / AP / Phelan M. Ebenhack

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je branio odluku o ratu protiv Irana, ovoga puta na predizbornom skupu u Dejtona Biču na Floridi, gdje je odbacio i kritike zbog rasta cijena energenata.

U govoru u kojem se nekoliko puta vraćao na Iran, Tramp je ponovio tvrdnje da su američke snage uništile iransku mornaricu i vazduhoplovstvo.

„Nikada im nećemo dati nuklearno oružje“, rekao je.

Odbacio je i optužbe da su Sjedinjene Američke Države započele rat.

„Ovo je rat koji su oni započeli prije mnogo godina“, kazao je Tramp. Dodao je da Iran „vodi rat protiv Amerike od 1979. godine“.

Na kritike zbog rasta cijena energenata američki predsjednik je odgovorio tvrdnjom da „sada kroz Ormuski moreuz teče više nafte nego prije sedam mjeseci“.

Rekao je i da cijene goriva padaju na nivo znatno niži nego u vrijeme njegovih demokratskih prethodnika.

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Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Amerika

Ormuski moreuz

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