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Broj žrtava ebole premašio 5.000, stopa smrtnosti 48,6 odsto

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31.10.2026 10:03

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Техничари у погону компаније bioMérieux у Солт Лејк Ситију, Јута, 11. јуна 2026. године, припремају BioFire Global Fever Special Pathogens Panel за испоруку у зоне епидемије еболе у ​​Централној и Источној Африци.
Foto: Niki Chan Wylie/Tanjug/AP

Broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo /DR Kongo/ premašio je 5.000, sa ukupno više od 10.350 potvrđenih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo javnog zdravlja, higijene i socijalne zaštite.

U saopštenju se navodi da je od početka epidemije u DR Kongu zabilježen ukupno 10.351 potvrđen slučaj i 5.026 smrtnih slučajeva, sa stopom smrtnosti od 48,6 odsto.

Trenutna epidemija ebole počela je 15. maja u DR Kongu i Ugandi. Ugandske vlasti su 28. jula objavile da je epidemija u zemlji završena, prenosi Srna.

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Svjetska zdravstvena organizacija je ovo potvrdila 25. avgusta. U susjednoj Keniji, prvi slučaj ebole potvrđen je 6. oktobra, podsjeća TASS.

Pacijent je bio kenijski državljanin koji je ranije živeo u DR Kongu. Stigao je u Najrobi preko Ugande 3. oktobra i preminuo 5. oktobra. Zaključno sa 19. oktobrom, u Keniji je otkriveno ukupno osam slučajeva.

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