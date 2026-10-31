Amerikanci tužili Mekdonalds zbog sastava hrane

Američki savezni sudija odbio je zahtjev Mekdonaldsa da odbaci kolektivnu tužbu u kojoj se kompanija optužuje da je obmanjivala potrošače o sastojcima u svom sendviču MekRib.

U tužbi se navodi da Mekdonalds namjerno oblikuje pljeskavicu za MekRib tako da podsjeća na svinjska rebra, piše Rojters .

Cilj, tvrde tužioci, bio je da se ubijede kupci da sendvič sadrži pravo meso od rebara, koje je skuplje i cijenjeno zbog svog ukusa i sadržaja masti. Tužioci ističu da Mekdonalds zapravo koristi jeftinije komade svinjetine, kao što su plećka, srce, škembići i želudac. Vjeruju da je to razlog zašto su preplatili za MekRib, koji je jedna od skupljih stavki na meniju.

Sud je dozvolio da se postupak nastavi

Američka okružna sudija Ejpril Peri iz Čikaga, gdje se nalazi sjedište Mekdonaldsa, odbacila je dijelove tužbe. Međutim, procjenila je da je prerano prihvatiti argument kompanije da nijedan razuman potrošač ne bi očekivao pravo meso od rebara u MekRibu. Sudija je napomenula da Mekdonaldsov veb-sajt opisuje sendvič samo kao proizvod od svinjetine.

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Ali je dodala da se od prosječnog potrošača ne očekuje da obavi opsežno istraživanje prije nego što kupi sendvič od 7 dolara. Oglasi koji ističu oblik mesa mogli bi da potkrepe tvrdnju o namjernoj obmani, rekla je, ali bi bili potrebni dodatni dokazi da bi se to dokazalo. „Tumačenje imena McRib koje su ponudili tužioci nije ni nerazumno ni nerealno“, rekla je sudija Peri u svojoj odluci.

Pozicija kompanije

MekRib se povremeno pojavljivao na Mekdonaldsovim menijima od 1981. godine. Kompanija se branila tvrdeći da specifični nazivi proizvoda ne dovode u zabludu razumne potrošače. Takođe je navela da preferencija tužilaca za određeni komad svinjetine „ne pretvara Mekdonaldsov iskren marketing u obmanu potrošača“.

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Mekdonalds i njegov pravni tim još uvijek nisu komentarisali slučaj. Tijago Koeljo, advokat tužilaca, rekao je da će njegovi klijenti nastaviti da insistiraju na utvrđivanju odgovornosti za obmanjujuće oglašavanje.

Ovo nije prvi put da se lanci brze hrane suočavaju sa tužbama zbog prikazivanja proizvoda. Slične tužbe su podnete protiv Mekdonaldsa, Burger Kinga i Vendisa, koji su optuženi da su u svojim reklamama prikazivali burgeri znatno veće nego što zapravo jesu.