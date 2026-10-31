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Dramatična situacija u Poljskoj: Predsjednik sazvao hitne konsultacije

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31.10.2026 08:02

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Драматична ситуација у Пољској: Предсједник сазвао хитне консултације
Foto: Youtube / NDTV World

Poljski predsjednik Karol Navrocki sazvao je danas hitne konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o sukobu oko Ustavnog suda.

„Zbog prijetnje po unutrašnju bezbjednost Republike Poljske, danas sazivam hitne konsultacije uz učešće predstavnika parlamentarnih snaga kako bismo stabilizovali političku situaciju i obnovili ustavni poredak“, izjavio je šef kabineta Navrockog Pavel Šefernaker, prenijela je poljska Televizija Republika.

Šefernaker nije precizirao vrijeme konsultacija.

Navrocki je juče prekinuo put u Senegal i vratio se u Poljsku nakon što je policija ušla u prostorije Ustavnog suda, a predsjednik tog suda Bogdan Švjenčkovski suspendovan.

„U ovakvom trenutku predsjednik mora da bude u Poljskoj. Prekidam put u Senegal i vraćam se“, napisao je Navrocki na platformi Iks.

Poljska policija saopštila je da su njeni pripadnici ušli u prostorije Ustavnog suda nakon incidenata ispred zgrade, tokom kojih su na policajce bacani opasni predmeti.

Ustavni sud Poljske objavio je na svojoj internet stranici da je njegov predsjednik Bogdan Švjenčkovski juče suspendovan.

Šef poljskog Ministarstva pravde Valdemar Žurek podnio je juče zahtjev za smjenu Bogdana Švjenčkovskog, vršioca dužnosti predsjednika Ustavnog suda, sa funkcije i oduzimanje imuniteta.

Demonstranti su se okupili ispred zgrade suda i pokušali da probiju ogradu, a dodatne policijske snage raspoređene su kako bi obezbijedile prostor oko zgrade suda.

Dugotrajni politički spor oko Ustavnog suda praktično je paralisao rad te institucije, navodi Rojters.

Navrocki, saveznik bivše poljske vlade, ranije ove godine odbio je da položi zakletvu pred trojicom od šest sudija koje je izabrao parlament, dok je Švjenčkovski odbio da omogući sudijama koje je izabrala sadašnja parlamentarna većina da preuzmu dužnost, prenosi Tanjug.

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