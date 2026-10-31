Dramatična situacija u Poljskoj: Predsjednik sazvao hitne konsultacije

Poljski predsjednik Karol Navrocki sazvao je danas hitne konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o sukobu oko Ustavnog suda.

„Zbog prijetnje po unutrašnju bezbjednost Republike Poljske, danas sazivam hitne konsultacije uz učešće predstavnika parlamentarnih snaga kako bismo stabilizovali političku situaciju i obnovili ustavni poredak“, izjavio je šef kabineta Navrockog Pavel Šefernaker, prenijela je poljska Televizija Republika.

Šefernaker nije precizirao vrijeme konsultacija.

Poland's president turned his plane around mid-flight as police moved into the nation's top court and political leaders accused the government of a "coup d'état." President Karol Nawrocki abruptly cut short his trip to Senegal after the head of Poland's Constitutional Tribunal was suspended, triggering protests outside the building. Police secured the court as demonstrators gathered, some praying and holding rosaries, while others accused Prime Minister Donald Tusk's government of attacking the country's constitutional order. Tusk insisted his government was working to restore judicial independence after years of controversial reforms under the previous administration. But the confrontation went much deeper than one suspended judge. See what sparked the showdown and why Poland's president refused to back down: https://t.co/XBGIfoysVr — Fox News (@FoxNews) October 31, 2026

Navrocki je juče prekinuo put u Senegal i vratio se u Poljsku nakon što je policija ušla u prostorije Ustavnog suda, a predsjednik tog suda Bogdan Švjenčkovski suspendovan.

„U ovakvom trenutku predsjednik mora da bude u Poljskoj. Prekidam put u Senegal i vraćam se“, napisao je Navrocki na platformi Iks.

🚨 CHAOS IN POLAND: Court chief cuts through gate chains as president rushes back to Warsaw! In extraordinary scenes outside Poland’s Constitutional Tribunal, its disputed chief, Bogdan Święczkowski, attempted to enter the building with opposition lawmakers. A locksmith cut through the gate’s metal fastening, but police still blocked access to the building. Meanwhile, President Karol Nawrocki has landed in Warsaw after turning his plane around mid-flight to Senegal as the constitutional crisis escalates. Opposition leaders accuse PM Donald Tusk’s government of attempting a “coup.” The government says it is restoring the rule of law. Poland’s two political camps are now openly clashing over control of one of the country’s highest courts. — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Poljska policija saopštila je da su njeni pripadnici ušli u prostorije Ustavnog suda nakon incidenata ispred zgrade, tokom kojih su na policajce bacani opasni predmeti.

Ustavni sud Poljske objavio je na svojoj internet stranici da je njegov predsjednik Bogdan Švjenčkovski juče suspendovan.

Šef poljskog Ministarstva pravde Valdemar Žurek podnio je juče zahtjev za smjenu Bogdana Švjenčkovskog, vršioca dužnosti predsjednika Ustavnog suda, sa funkcije i oduzimanje imuniteta.

Demonstranti su se okupili ispred zgrade suda i pokušali da probiju ogradu, a dodatne policijske snage raspoređene su kako bi obezbijedile prostor oko zgrade suda.

Dugotrajni politički spor oko Ustavnog suda praktično je paralisao rad te institucije, navodi Rojters.

Navrocki, saveznik bivše poljske vlade, ranije ove godine odbio je da položi zakletvu pred trojicom od šest sudija koje je izabrao parlament, dok je Švjenčkovski odbio da omogući sudijama koje je izabrala sadašnja parlamentarna većina da preuzmu dužnost, prenosi Tanjug.